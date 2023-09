Lausanne (ots) -CODE41 lanciert mit der NB24 Stratom eine dritte, ganz spezielle Ausgabe seines Chronographen. Das auf 200 Exemplare limitierte Modell zeichnet sich durch sportliche Linien und einen zeitlosen, urbanen Charakter in seinem neuen Gehäuse aus. Eine einmalige Gelegenheit, diese außergewöhnliche Uhr zu erwerben, die in enger Zusammenarbeit mit der CODE41-Gemeinschaft aus hochmodernen Materialien hergestellt wird. Als idealer Chronograph für Liebhaber der feinen Uhrmacherkunst kann die NB24 vom 20. September 2023 bis einschließlich 18. Oktober 2023 in verschiedenen Konfigurationen vorbestellt werden (solange die einmalige Auflage von 200 Stück reicht).Ein legendärer ChronographDas NB24 hat sich im Pantheon der Gemeinschaftsprojekte etabliert und die Geschichte von CODE41 geprägt. Während des Starts der Vorbestellungen für die Creator Edition im Jahr 2021 waren nicht weniger als 1.380 Einheiten in nur wenigen Wochen ausverkauft, was es zum bisher größten Erfolg von CODE41 machte. Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten (CODE41-exklusives Schweizer Manufakturwerk, Gehäuse aus Titan Grad 5 oder AeroCarbon, Saphirglas und zifferblattseitige Schwungmasse) verkörpert sie perfekt eine der raisons d'être von CODE41: die hohe Uhrmacherkunst für möglichst viele zugänglich zu machen.Warum der Name NB24? Es ist Nigel Bailly, Rennfahrer und CODE41-Botschafter, der dem NB24 seine Initialen gegeben hat. Im Jahr 2021 hat er sich seinen Lebenstraum erfüllt und an den 24 Stunden von Le Mans teilgenommen.NB24 Stratom, das ultimative DuoNeben dem neuen orangefarbenen Zifferblatt, das von der Community gewählt wurde, wartet die NB24 mit einer großen Überraschung auf: dem Stratom. Dieses brandneue Gehäuse zeichnet sich durch ein urbanes, technisches und zeitloses Design aus und respektiert gleichzeitig die stilistische DNA, die CODE41 so wichtig ist. Inspiriert von der Form eines Fasses, strahlt das Stratom mit seinen sichtbaren Schrauben Sportlichkeit aus und offenbart durch sein mehrschichtiges Design große technische Fähigkeiten. Darüber hinaus wurde ihr ergonomisches Design so entwickelt, dass sie sich perfekt an das Handgelenk anschmiegt. Ein explosiver Cocktail, der bereits seine Liebhaber hat. Die NB24 ist auch mit dem historischen Gehäuse NativeDNA erhältlich, das seit 2016 mit seinem ikonischen, eleganten Design die CODE41-Kollektionen zum Erfolg führt. Seine gekammerte Konstruktion und die markanten Bandanstöße verleihen ihm eine raffinierte, charaktervolle Ästhetik. Diese wiederkehrende Erfolgsgeschichte ist in Titan Grad 5 oder AeroCarbon erhältlich.NB24, Exzellenz aus jedem Blickwinkel1. Hochmoderne Materialien Der NB24 ist in zwei Hochleistungsmaterialien erhältlich: AeroCarbon, eine extrem widerstandsfähige Kohlefaser mit hoher Dichte für die Luftfahrt, und Titan Grad 5, das doppelt so widerstandsfähig ist wie Stahl und sehr feine Details in der Verarbeitung bietet. Hightech-Materialien, die den starken, technischen Charakter von Gehäuse und Zifferblatt widerspiegeln. Jedes Modell wird mit einer großen Auswahl an austauschbaren Armbändern angeboten.2. Eine außergewöhnliche Bewegung Da der Chronograph eine der Spezialitäten des CODE41-Partners Concepto ist, konnte das Team auf dessen Basis zurückgreifen, die auf der Architektur des berühmten, für seine Robustheit und Zuverlässigkeit bekannten Uhrwerks "Valjoux" 7750 basiert. CODE41 hat es durch die Verschiebung der Zähler und die Umgestaltung der Brücken modifiziert. Darüber hinaus hat sich die NB24 den Luxus einer sehr seltenen Besonderheit gegönnt: das zifferblattseitige Peripheriegewicht. Mit Ausnahme der Feder und der Lagersteine werden alle Komponenten im Haus hergestellt. Der eindeutige Vorteil dieses exklusiven Uhrwerks: die Verwendung einer bestehenden Basis, die bereits vor Jahren zuverlässig hergestellt wurde, wodurch die lästigen Probleme der Jugend vermieden werden.3. Eine zifferblattseitige periphere Schwungmasse Das periphere Gewicht ist eine echte technische Meisterleistung, die heute nur noch von wenigen Marken beherrscht wird. CODE41 hat es bereits in die X41 integriert, aber bei der NB24 ist man noch einen Schritt weiter gegangen und hat es auf der Zifferblattseite sichtbar gemacht. Eine Besonderheit, die nur bei sehr wenigen Uhren der Haute Horlogerie zu finden ist, und dann auch noch zu meist stratosphärischen Preisen.Wichtige Informationen- Das NB24 kann vom 20. September 2023, 15 Uhr (MEZ), bis zum 18. Oktober 2023, 15 Uhr (MEZ), vorbestellt werden.- Er ist ab CHF 7.300 (inkl. MwSt.), EUR 7.900 (inkl. MwSt.), £ 6.900 (inkl. MwSt.), $ 7.200 (ex-Steuer) erhältlich.- Diese Vorbestellungen sind auf eine einzige Charge von 200 Stück begrenzt.Detailliertes Verzeichnis der technischen Spezifikationen- Material des Gehäuses: Titan Grad 5- Glas: Saphirglas auf Vorder- und Rückseite. Antireflektierende Behandlung- Anzeige: Stunden, Minuten, Sekunden, Timer in der Mitte / 30-Minuten-Timerscheibe bei 3 Uhr / Sekundenscheibe bei 9 Uhr / Datum bei 6 Uhr- Anzeige bei Nacht: LumiNova® auf Zeigern und Indizes- Wasserdichtigkeit: 5 ATM - Gewicht: 90 Gramm- Abmessungen des Stratom-Gehäuses: Durchmesser: 42,7 mm / Dicke: 14,5 mm - Riemen: Laschenbreite 24mm / einfaches werkzeugloses Montagesystem- Uhrwerk: NB24 Manufakturchronograph mit Nockenantrieb - Frequenz: 4Hz (28.800 U/min)- Genauigkeit: -5/+5 Sekunden pro Tag - Gangreserve (nicht in Gebrauch): 48 Stunden- Anzahl der Edelsteine: 35- Anzahl der Komponenten: 326- Stopp-Sekunden-Funktion: Ja - Stoßdämpfer: Incabloc- Aufziehen: Automatisch über zifferblattseitige periphere Schwungmasse- Drehzapfen: Gehärteter Walzstahl. Hochwertige Behandlung, die eine vorzeitige Abnutzung der Drehzapfen verhindert.- Feinabstimmung in 5 Positionen: Jede Bewegung wird in 5 Positionen präzise getestetÜber CODE41Die Mission von CODE41 ist es, die Uhrmacherkunst für alle zugänglich zu machen. CODE41 wurde 2016 von Claudio D'Amore gegründet und ist heute die erste Community-Marke in der mechanischen Uhrmacherei mit Sitz in Lausanne, Schweiz. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mattias Fernandez / mattias@code41.com