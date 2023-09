Pully (ots) -Nach 19-jähriger Partnerschaft mit der Bank WIR geht VTX Telecom einen Schritt weiter und bietet Schweizer Unternehmen ein noch nie dagewesenes Angebot: Professionelle Lösungen für Internet und Telefonie, zahlbar bis zu 50 % in WIR!Massgeschneiderte LösungenVTX Telecom versteht die Herausforderungen, denen die Schweizer Unternehmen in der digitalen Welt gegenüberstehen: Die Pakete "WIR Start Business" und "WIR Premium Business" wurden daher speziell für diese Anforderungen entwickelt. Sie bieten nicht nur flexible Internetverbindungen und VoIP-Telefonielösungen, sondern auch sicheres Hosting von Daten und E-Mails. So haben Unternehmen die Gewähr, über optimale Leistungsfähigkeit, sichere Verbindungen und hohe Skalierbarkeit zu verfügen.Zusätzliche Dienste, zahlbar in WIRAls Ergänzung zu den Packs "WIR Start Business" und "WIR Premium Business" bietet VTX Telecom eine ganze Palette weiterer Dienste und Dienstleistungen, angefangen von Webhosting bis hin zu Lösungen für Mobiltelefonie. Diese Services können alle bis zu 20 % in WIR bezahlt werden, was den Unternehmen viel Flexibilität bietet.Innovation und digitale TransformationVTX Telecom innoviert auch mit einem neuen Premium Service und bietet sein eigenes ultraschnelles, dediziertes Glasfasernetz (FTTO) in 5 grossen Schweizer Städten an. Diese Initiative zielt darauf ab, die Schweizer Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten und ihre steigenden Bedürfnisse an Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erfüllen.Mehr Informationen auf: www.vtx.ch/wirPressekontakt:Daniel Hux, Chief Commercial Officer, VTX Telecom SA - Tel.: +41 (0)44 437 86 00E-Mail: daniel.huxatvtx-telecom.chVTX Telecom SA - Av. de Lavaux 101 - 1009 Pully - www.vtx.chOriginal-Content von: VTX Services SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005276/100911491