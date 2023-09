NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat sich in der Luxusgüterbranche neu aufgestellt. Hugo Boss werden nun mit einem Kursziel von 80 Euro mit "Buy" bewertet (zuvor "Hold", 69 Euro). Inmitten schwieriger Zeiten für die Branche gebe es mit Boss und Richemont lediglich zwei Kaufempfehlungen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Metzinger seien "ein Boss aller vier Jahreszeiten". Die Anlagestory sei gekennzeichnet von Marktanteilszuwächsen, Margenerholungspotenzial und gesunkener Bewertung./ag/mis

