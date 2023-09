Ludwigsburg (ots) -Wohnraum ist knapp und die Wohnungsnachfrage übersteigt in vielen Regionen das vorhandene Angebot. Zu dieser kritischen Entwicklung tragen gleich mehrere Faktoren bei. Die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH (https://www.wohnungsbau-ludwigsburg.de/) informiert über die Hintergründe.Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt. Die Nachfrage nach Mietwohnungen steigt weiter und weiter. Eine Entspannung ist nicht in Sicht - im Gegenteil. Der erhöhten Nachfrage steht ein geringes Angebot an Mietwohnungen gegenüber und das insbesondere in mittelgroßen Städten wie Ludwigsburg. Zugleich steigt das Mietpreisniveau weiter an, nicht nur in Großstädten.Höhere Preise verknappen bezahlbaren WohnraumDie Gründe für den derzeitigen Wohnraummangel sind sehr vielschichtig. Zum einen hat der Wohnungsbau in den vergangenen Jahren deutlich an Dynamik verloren. Dem Statistischen Bundesamt zufolge wurden 2022 deutschlandweit nur 295.300 neue Wohnungen fertiggestellt. Das ist deutlich weniger als das politische Ziel der Ampelkoalition von jährlich 400.000 neuen Wohnungen. Diese Entwicklung ist durch mehrere Faktoren bedingt. So sind die Kosten für den Wohnungsbau seit der Corona-Pandemie förmlich in die Höhe geschossen. Höhere Material-, Bau- und Energiekosten, höhere Zinsen und allgemeine Preissteigerungen spielen laut dem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hierbei eine zentrale Rolle. Die Kosten für den Neubau einer Mietwohnung belaufen sich derzeit auf rund 4.900 Euro pro Quadratmeter. Ein weiterer Kostentreiber sind unter anderem strengere Umwelt- und Energieeffizienzauflagen. Und auch geplante Gesetzesänderungen sorgen für Unsicherheit und führen zu zusätzlichen Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten.Zum anderen haben sich die bestehenden Engpässe auf dem Wohnungsmarkt durch internationale Zuwanderung und Flüchtlingsbewegungen, zum Beispiel infolge des Ukraine-Konflikts, verschärft. Nach den schwächeren Corona-Jahren ist die Bevölkerung in Deutschland wieder gewachsen. Die steigenden Bauzinsen und der höhere Mietspiegel spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Wohnraumverknappung. Für viele Menschen ist der Traum vom Eigenheim unbezahlbar geworden und sie verlagern ihr Interesse auf den Mietmarkt. Die höheren Mieten in den Großstädten führen wiederum dazu, dass Wohnungssuchende auf die mittelgroßen Städte in der Nähe ausweichen. Dort ziehen die Mietpreise ebenfalls an.Steigende Mieten in Ludwigsburg verschärfen WohnraumverknappungLudwigsburg ist dafür ein gutes Beispiel. Wer in Stuttgart keine bezahlbare Wohnung findet, weicht in das Einzugsgebiet und umliegende Städte aus, was im aktuellen Ludwigsburger Mietspiegel deutlich sichtbar ist. Die Mieten haben sich über alle Wohnungsgrößen hinweg durchschnittlich um 4,2 Prozent verteuert. Lag der Preis pro Quadratmeter 2021 noch bei 9,24 Euro, beträgt er in diesem Jahr bereits 10,01 Euro.Wie schwerwiegend die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt ist, zeigt konkret die Situation der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH. Die WBL verfügt über einen Wohnungsbestand von rund 2.500 Wohnungen. 1.600 Mietinteressenten befinden sich zum Teil bereits seit vielen Jahren auf der Warteliste. Verschärft wird die Lage durch zwei Faktoren: Einerseits ziehen Mieter in günstigen Wohnungen angesichts des vielerorts steigenden Mietniveaus weniger oft aus, wodurch selten eine Wohnung frei wird. Andererseits können neue Bauprojekte derzeit nicht umgesetzt werden aufgrund hoher Zinsen, fehlender Fördergelder und hoher Baupreise. "Die angespannte Marktlage stellt für uns eine enorme Herausforderung dar", sagt WBL-Geschäftsführer Andreas Veit. "Wir sehen, dass Menschen dringend eine Wohnung benötigen, können diese aber nicht zur Verfügung stellen." Bezahlbarer Wohnraum sei eines der drängendsten Themen unserer Zeit und die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH wird sich diesem Thema, trotz der damit einhergehenden Herausforderungen, intensiv widmen, so Veit abschließend. "Denn nach Trinken und Essen ist Wohnen das wichtigste Grundbedürfnis aller Menschen".Über die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH (WBL):Als Wohnungsunternehmen der Stadt Ludwigsburg sorgt die WBL seit 70 Jahren für bezahlbares Wohnen und schafft Räume zum Leben und Arbeiten für alle Bevölkerungsgruppen. Mit wirtschaftlichem und ökologischem Bauen und Modernisieren, mit sozialer Verantwortung für schutzbedürftige Menschen sowie mit vielfältigen Stadtentwicklungsmaßnahmen setzen wir uns für die Stadt und ihre Bürger ein. Über 10.000 Ludwigsburger wohnen oder arbeiten in Objekten der WBL.Kontakt:Wohnungsbau Ludwigsburg GmbHCarmen RollerAssistentin der GeschäftsführungTelefon: 07141 / 910-3837carmen.roller@wb-lb.deOriginal-Content von: Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171908/5607299