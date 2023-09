Standort des Kraftwerks ist eine ehemalige Kiesgrube in der französischen Region Haute-Marne. Dem Unternehmen zufolge handelt es sich um das bislang größte Floating-Photovoltaik-Projekt in Europa.Über alle notwendigen Genehmigungen für den Bau des schwimmenden Solarparks "Les Ilots Blandin" verfügt Q Energy bereits seit über einem Jahr. Am Mittwoch kündigte das Photovoltaik-Unternehmen nun den Baubeginn des Projekts im Nordwesten Frankreichs an. Ursprünglich waren 66 Megawatt Leistung geplant, Q Energy zufolge werden nun aber dank eines verbesserten Designs 74,3 Megawatt gebaut. Das mache die ...

