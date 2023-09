BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund spricht sich dafür aus, die Strompreisbremse über das Jahresende hinaus zu verlängern. "Die Strompreisbremse wirkt, jedoch nicht ausreichend, und muss daher verlängert und in diesem Zuge an die aktuellen Herausforderungen angepasst werden", sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi am Mittwoch laut Mitteilung. Sie forderte zudem, es müsse auch einen befristeten, wettbewerbsfähigen Strompreis für die energieintensive Industrie geben.

"In den energieintensiven - und in den nachgelagerten Industrien - gibt es Hunderttausende gutbezahlter, tarifgebundener Arbeitsplätze", begründete Fahimi ihre Forderung. Diese müssten mit einem Industriestrompreis besonders gestützt werden. Parallel sei es notwendig, die erneuerbaren Energien stark auszubauen.

Die staatliche Strompreisbremse war neben der Gaspreisbremse im Dezember beschlossen worden, um Privathaushalte sowie Firmen angesichts stark gestiegener Preise zu entlasten. Sie greift seit März. Rückwirkend gab es eine Entlastung für Januar und Februar. Eine Verlängerung bis zum April 2024 ist im Gesetz angelegt. Darüber müsste aber gesondert entschieden werden./bf/DP/stk