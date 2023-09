Stolberg (ots) -Langwierige und komplizierte Bewerbungsprozesse werden für junge ZFA zunehmend unattraktiv. Da fast 90 Prozent der Generation Y und Z WhatsApp als Kommunikationskanal verwendet, liegt nichts näher, als sich dieses Tool auch für die Stellenbesetzung zunutze zu machen. Doch können Zahnarztpraxen mithilfe des Messenger-Dienstes wirklich erfolgreich Personal gewinnen?"Viele Branchen haben sich verstärkt mit dem Thema Social Recruiting auseinandergesetzt - mit Erfolg. Deshalb sollten auch Zahnärzte umdenken und sich auf die Bedürfnisse der neuen Generation einstellen", sagt Michael Haupt, Experte für Recruiting in medizinischen Berufen. In diesem Ratgeber verrät er, wie Zahnarztpraxen effektiv Bewerbungen über WhatsApp generieren können.1. Die richtigen Voraussetzungen schaffenDamit der Bewerbungsprozess über WhatsApp funktioniert, muss ein solides Fundament vorhanden sein. Gute Bewerber nehmen nur dann Kontakt auf, wenn sie ausreichend informiert sind. Hierfür ist eine anschauliche und psychologisch gut aufgebaute Karriereseite inklusive vertrauensbildender Elemente wie Mitarbeitermeinungen unerlässlich.2. In die eigene Arbeitgeberbekanntheit investierenDabei gilt: Potenzielle Kandidaten brauchen in der Regel mehrere Kontaktpunkte mit einem Unternehmen, bis sie sich dazu entscheiden, sich über WhatsApp zu bewerben. Für Zahnarztpraxen bedeutet das im Umkehrschluss, dass sie auf vielen Kanälen aktiv sein und ihre Bekanntheit ausweiten sollten. Besonders die gängigen Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder TikTok sind immer noch geeignet, um auf sich aufmerksam zu machen. Es geht allerdings weniger darum, Anzeigen auf den Plattformen zu schalten, sondern um die organische Pflege der Kanäle.3. Mit einer ansprechenden Website überzeugenWenn potenzielle Kandidaten beispielsweise über Instagram auf eine Zahnarztpraxis aufmerksam werden, schauen sie sich zunächst das Profil dort an. Viele suchen aber auch zusätzlich auf der Webseite nach Informationen oder Meinungen zur Praxis. Deshalb darf eine moderne Website im Bewerbungsprozess via WhatsApp nicht fehlen. Auf einer guten Webseite werden das Team und die Praxis authentisch präsentiert. Besonders ansprechende Bilder können bei einem Kandidaten ein Gefühl des Wohlfühlens auslösen. Schließlich muss man jeden Tag mit den neuen Kollegen zusammenarbeiten. Wirken Mitarbeiter auf Bildern im ersten Eindruck sympathisch, wirkt sich das auf potenzielle Fachkräfte positiv aus.4. Mit klaren Handlungsanweisungen für Orientierung sorgenWenn WhatsApp mehr Bewerbungen generieren soll, müssen Zahnarztpraxen klare Handlungsanweisungen geben. Viel zu oft sieht man bei dieser Bewerbungsmethode auf WhatsApp zwar einen Bewerbungsbutton mit dem Hinweis "Bewirb dich hier über WhatsApp" - es wird aber nirgends erklärt, was genau man schreiben soll. Anstelle des Hinweises auf den WhatsApp-Button ohne weiteren Erklärungstext sollten Zahnarztpraxen also leicht verständlich erklären, wie sich Interessierte bei ihnen melden können und welche Angaben hierbei wichtig sind.5. Das zuständige Personal schulenDas zuständige Personal muss unbedingt im Umgang mit WhatsApp-Bewerbungen geschult werden. Junge Fachkräfte erwarten nämlich eine schnelle Rückmeldung sowie eine gewisse Sensibilität. So sollten Mitarbeiter nicht direkt im ersten Satz um eine Vorstellung des Kandidaten bitten, sondern zunächst die nötigen Informationen bereitstellen. Anschließend kann ein Vorstellungsgespräch vorgeschlagen werden.Über Medi Talents GmbH:Die Medi Talents GmbH mit Sitz in Stolberg bei Aachen ist eine auf medizinisches Personal spezialisierte Recruiting-Agentur. Der Kopf des Unternehmens ist Michael Haupt. Er und sein Team vermitteln Fach- und Hilfskräfte für Pflege- und Sozialberufe und bieten dabei eine vollumfängliche Unterstützung an. Dabei setzt das Unternehmen auf eine eigens entwickelte Strategie, die auf den Bedürfnissen der Pflegekräfte beruht. Bereits mehr als 500 Kampagnen haben Michael Haupt und sein Team betreut und dabei mehr als 30.000 Bewerbungen generiert. Mehr Informationen dazu unter: https://medi-talents.de/.Pressekontakt:Medi Talents GmbHVertreten durch: Michael Haupthttps://medi-talents.de/E-Mail: hello@medi-talents.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Medi Talents GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165335/5607407