Berlin (ots) -In einer Welt, in der kulinarische Entdeckungen und die Suche nach Geschmackserlebnissen einen immer größeren Stellenwert haben, tritt Olive Oils from Spain erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Diesmal mit einer Aktion, die von Aromen, Qualität und Leidenschaft erzählt. In enger Zusammenarbeit mit TRY FOODS, Hersteller exklusiver Tasting-Sets für Zuhause, hat Olive Oils from Spain eine einzigartige limitierte Olivenöl-Tasting Box entwickelt. Sie zelebriert die Vielfalt und Qualität spanischer Olivenöle und macht die Beliebtheit dieser hochwertigen Produkte in Deutschland auf eine außergewöhnliche Art und Weise erfahrbar.Seit Jahrhunderten wachsen Olivenbäume in den sonnenverwöhnten Hügeln Spaniens, Ihre Früchte sind gefüllt mit unvergleichlichem Reichtum an Geschmack und Nährstoffen. Von den Olivenhainen auf dem spanischen Festland bis zu den Küsten Andalusiens - diese Landschaften haben eine reiche Tradition in der Herstellung hochwertigen Olivenöls geprägt.Olive Oils from Spain und TRY FOODS möchten diese reiche Tradition in die Welt hinaustragen und Verbraucher:innen und Expert:innen in Deutschland die Möglichkeit bieten, Spaniens geschmackliche Vielfalt und kulinarische Schätze zu entdecken. Gemeinsam haben sie eine einzigartige individualisierte Olivenöl-Tasting Box geschaffen, die eine Reise durch die verschiedenen Geschmacksrichtungen und Aromen spanischer Olivenöle verspricht. Teresa Pérez, Geschäftsführerin des spanischen Olivenölverbandes, betont dabei die Bedeutung, die Wahrnehmung für hochwertiges Olivenöl zu erhöhen. "Wir möchten, dass deutsche Verbraucher und Fachleute ihr Bewusstsein für die vielen Möglichkeiten schärfen, wie sie dieses hochwertige Lebensmittel in ihrer Küche verwenden können, welche ernährungsphysiologischen Vorteile es gibt und mehr darüber erfahren, wo und wie wir das gesündeste Fett für uns und unseren Planeten produzieren."Das "flüssige Gold" entdeckenDiese individualisierte Olivenöl-Tasting Box präsentiert eine sorgfältig kuratierte Auswahl um zwei erstklassige spanische Olivenöle der Sorten Arbequina und Piqual, die von Experten ausgewählt wurden. Sie repräsentieren die Bandbreite der Geschmacksrichtungen, für die spanische Olivenöle weltweit bekannt sind. Von fruchtig und mild bis hin zu würzig und nussig bietet diese Box eine geschmackliche Reise durch die faszinierende Welt der spanischen Olivenöle. Ein beiliegendes umfangreiches Booklet bietet mit spannenden Fakten und kreativen Rezeptinspirationen zudem die Gelegenheit, nicht nur das Wissen rund um spanische Olivenöle zu vertiefen, sondern auch die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten in der eigenen Küche auszuprobieren.Die Exklusivität dieser Zusammenarbeit zeigt sich nicht nur in der Auswahl der Olivenöle, sondern auch in der begleitenden Online-Verkostung am 19. September 2023. Carmen Sanchez, eine renommierte Expertin für Olivenöl und Gründerin der Olivensaft Agentur, leitet gemeinsam mit Jörg Gutowski die Online-Verkostung. Ihre Expertise verspricht wertvolle Einblicke in die Welt des spanischen Olivenöls und eine intensive sensorische Erfahrung. Carmen Sánchez bringt den Facettenreichtum hochwertiger nativer Olivenöle extra aus Spanien und deren gesundheitlichen Vorteile näher. Sowohl Picual als auch Arbequina haben ihre eigene besondere Note - von fruchtig bis würzig. Sánchez ist immer wieder erstaunt darüber, wie begeistert "deutsche Nasen" auf die Aromenvielfalt typisch spanischer Sorten reagieren. "Von den aromatischsten und geschmacklich intensivsten bis hin zu denen mit nuancierteren und feineren Aromen - jede einzelne Olive hat ihre eigene Persönlichkeit", so die passionierte Olivenöl-Sommeliére.Über Olive Oils from Spain in DeutschlandDer Interprofessionelle Verband für spanisches Olivenöl ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die, hervorgegangen aus der Initiative der Branche (Olivenbauern, Genossenschaften, Industrie, Verpacker und Exporteure), alle Glieder in der Produktions- und Vermarktungskette des spanischen Olivenölsektors vereint. Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Olivenöle aus Spanien. Aus diesem Grund wurde eine neue Kampagne gestartet, um dieses Produkt auf dem deutschen Markt zu fördern und ein Bewusstsein für seine Vielfalt und Vorzüge zu schärfen. Diese Kampagne stützt sich auf eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale des Olivenöls: seine Qualität. Laut World's Best Olive Oils handelt es sich mit nativen Olivenölen extra aus Spanien um die am meisten ausgezeichneten Olivenöle der Welt. Im Rahmen von PR-Events wendet sich der Verband zudem an Profis aus der Gastronomie und Fachhändler sowie über 16 Probierstände in Verkaufsstellen wie AEZ, EDEKA und Mitte Meer. Olivenöle aus Spanien ist in Deutschland dank der von der Europäischen Union mitfinanzierten Kampagne "Olive Oil World Tour" bereits seit 2021 präsent. Ziel der Initiative ist es, mit deutschen Verbraucher:innen in Kontakt zu treten, die sich für die mediterrane Gastronomie und einen gesunden Lebensstil interessieren. Denn spanisches Olivenöl ist eines dieser pflanzlichen Produkte, die zur Erhöhung der Artenvielfalt beitragen und alle Voraussetzungen erfüllen, um als umweltfreundliches Produkt zu gelten, das zur nachhaltigen Landwirtschaft beiträgt.Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.olivenöleausspanien.com/Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook: https://www.instagram.com/olivenoleausspanien/ https://www.facebook.com/AceitesdeolivadeEspana/?brand_redir=1082355661808199