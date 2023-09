DJ KORREKTUR: MÄRKTE EUROPA/DAX auf Erholungskurs - Talanx sehr schwach

MÄRKTE EUROPA/DAX auf Erholungskurs - Talanx sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch im Frühhandel etwas erholt von den Rückgängen der Vortage. Der DAX liegt ein halbes Prozent höher bei 15.739 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,2. Hier bremsen Öl- und Gaswerte etwas, deren Stoxx-Subindex um 0,7 Prozent nachgibt im Einklang mit dem rund 1 Prozent sinkenden Ölpreis.

Im Blick steht die Sitzung der US-Notenbank, deren Ergebnis nach dem Handelsschluss in Europa veröffentlicht wird. Eine Zinserhöhungspause gelte als ausgemacht, der Fokus dürfte damit auf den aktualisierten Leitzinsprojektionen liegen, blickt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank auf den Abend. An den neuen Zinsprojektionen werde ablesbar sein, ob die Marktteilnehmer für die verbleibenden Zinssitzungen in diesem Jahr richtig liegen. Weil eine weitere Zinsanhebung nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 44 Prozent eingepreist werde, wäre ein Anheben der Projektionen möglicherweise ein negatives Signal für die Aktien- und Zinsmärkte.

Mehrere Faktoren könnten die Inflation in den kommenden Monaten hoch halten, beispielsweise die Entscheidung Saudi-Arabiens, die Kürzungen seiner Rohölproduktion bis zum Ende des Jahres zu verlängern und der Streik der Gewerkschaft United Auto Workers in den USA.

Derweil sind in Deutschland die Erzeugerpreise im August wie erwartet im Jahresvergleich um 12,6 Prozent gesunken. Ein Hoffnungsschimmer kommt aus Großbritannien. Dort stiegen die Verbraucherpreise im August in der Kernrate zwar um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr; Ökonomen hatten aber mit 6,8 Prozent deutlich mehr erwartet.

Am Devisenmarkt gerät das Pfund darauf merklich unter Druck gegenüber Euro und Dollar. Der unerwartete Rückgang dürfte zwar nicht ausreichen, die Bank of England (BoE) davon abzuhalten, den Leitzins am Donnerstag von 5,25 auf 5,50 Prozent anzuheben, sagt Paul Dales, Chefvolkswirt für Großbritannien bei Capital Economics. Es könnte dann aber womöglich die letzte Zinserhöhung im aktuellen Zyklus sein, weil die erfolgten Erhöhungen nun Wirkung zeigten.

Talanx nach Platzierung unter Druck

Die Talanx-Aktie verliert gut 6 Prozent auf 61,75 Euro und notiert damit leicht oberhalb des Platzierungspreises. Der Versicherer hat knapp 4,9 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und gut 1,6 Millionen Aktien aus dem Besitz des Großaktionärs HDI im Schnellverfahren auf den Markt gebracht - zu einem Stückpreis von 61,50 Euro nach einem Schlusskurs von 65,80 Euro, der zugleich ein Allzeithoch war. Der Zeitpunkt für die Kapitalmaßnahme scheint damit gut gewählt.

Verkauft werden Aktien von Luxusgüterherstellern, nachdem sich die Analysten von Jefferies negativ zum dem Sektor geäußert haben und unter anderem LVMH auf "Hold"; abgestuft haben. LVMH verbilligen sich um 0,5 Prozent, Kering geben um 1,0 Prozent und Richemont um 1,4 Prozent nach.

Nach dem Rücksetzer der vergangenen beiden Tage geht es für Hugo Boss dagegen um 1,9 Prozent auf 66,48 Euro nach oben. Jefferies empfiehlt die Aktie jetzt zum Kauf. Das Kursziel lautet auf 80 Euro. Die Analysten sehen bei Boss beträchtliche Marktanteilsgewinne am weniger hohen Ende des Luxussegments. Die Risiken für Gewinnrevisionen dürften im Vergleich zu anderen Luxuswerten deutlich positiver ausfallen.

Knaus Tabbert machen einen Satz um 9 Prozent. Der Wohnmobilhersteller hat die Prognose für die bereinigte Gewinnmarge angehoben und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 1,35 und 1,45 (Vorjahr: 1,05) Milliarden Euro. Der Konsens liege beim Umsatz wie auch beim operativen Gewinn eher am unteren Ende der jetzt genannten Spannen, daher dürfte es hier leicht nach oben gehen, heißt es im Handel.

Ein Kursdebakel erleben Gigaset, die um rund 70 Prozent einbrechen. Der Hersteller von Telefonen hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.254,05 +0,3% 11,35 +12,1% Stoxx-50 3.988,72 +0,2% 9,88 +9,2% DAX 15.739,36 +0,5% 74,88 +13,0% MDAX 27.118,97 +0,8% 214,72 +8,0% TecDAX 3.044,91 +0,8% 24,89 +4,2% SDAX 13.074,53 +0,6% 75,90 +9,6% FTSE 7.710,73 +0,7% 50,53 +2,8% CAC 7.291,87 +0,1% 9,75 +12,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,74 -0,00 +0,17 US-Zehnjahresrendite 4,36 -0,00 +0,48 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 1,0686 +0,1% 1,0691 1,0691 -0,2% EUR/JPY 158,16 +0,2% 158,14 157,92 +12,7% EUR/CHF 0,9592 +0,0% 0,9595 0,9595 -3,1% EUR/GBP 0,8654 +0,4% 0,8654 0,8622 -2,2% USD/JPY 148,04 +0,2% 147,93 147,73 +12,9% GBP/USD 1,2348 -0,4% 1,2354 1,2399 +2,1% USD/CNH (Offshore) 7,3127 +0,1% 7,3110 7,3006 +5,6% Bitcoin BTC/USD 27.104,53 -0,2% 27.053,66 27.198,75 +63,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,20 91,20 -1,1% -1,00 +15,2% Brent/ICE 93,33 94,34 -1,1% -1,01 +13,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,31 36,78 +4,1% +1,52 -54,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.929,33 1.931,30 -0,1% -1,98 +5,8% Silber (Spot) 23,22 23,33 -0,5% -0,11 -3,1% Platin (Spot) 940,40 944,05 -0,4% -3,65 -12,0% Kupfer-Future 3,72 3,72 -0,0% -0,00 -2,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

