Bodelshausen (ots) -Die große Fashion Show am Headquarter in Bodelshausen war der Startschuss für die kommenden Monate, in denen Marc Cain sein Jubiläum feiert. Neben der Print- und Out of Home-Kampagne wurde die internationale Influencer-Kampagne "50 Jahre Marc Cain mit 50 Influencern in 50 verschiedenen Looks" lanciert.Wie überall steht die Zahl 50 auch bei der Social-Media-Kampagne im Mittelpunkt. 50 Influencer wurden ausgewählt, um mit Marc Cain sein Jubiläum zu feiern und die 50-teilige Jubiläumskapsel unter dem Motto "Ein Tag in Leo" in Szene zu setzen. Jeder Influencer kombiniert die Looks individuell und verleiht den Styles damit eine persönliche Note.Die Influencer mit großer Reichweite kommen neben Deutschland aus ganz unterschiedlichen Ländern, wie beispielsweise Kanada, den Niederlanden, USA, Spanien und Polen. Unter ihnen Camila Coehlo, Anna-Maria Sieklucka, Leonie Hanne, Valeria Lipovetsky und Xenia Adonts.Die Social-Media-Kampagne erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Monaten, von September bis November.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/5607410