Bad Honnef (ots) -Der Verein "Klimaschutz e. V." in Bad Honnef macht auf eine Schrift aufmerksam, die im Internet unter www.poehls-klima.de veröffentlicht ist. Die Schrift mit dem Titel "Der Klimawandel" wurde vom Vorstandsvorsitzenden des Vereins, dem Geoingenieurwissenschaftler Heinz Robert Pöhls, verfasst.Der Verfasser stellt den privaten Konsum der Menschen in den Bereichen Heizung, Strom, Ernährung, Mobilität und sonstiger Konsum in den Mittelpunkt seiner Überlegungen zum Klimaschutz. Das ist nach seiner Meinung notwendig und erfolgversprechend, weil der private Konsum rund neunzig Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland von insgesamt 930 Millionen Tonnen (im Jahr 2021) verursacht und deshalb hier die größten Einsparungen erzielt werden können.Die Schrift enthält neben Erläuterungen des Klimawandels und einer Beschreibung des Umganges der Gesellschaft und der Politiker mit dem Thema vor allem seine ausführlichen Empfehlungen zum praktischen alltäglichen Handeln des Einzelnen, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. Sein Ziel ist es, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß in Deutschland von elf Tonnen auf - von Wissenschaftlern empfohlene - drei Tonnen pro Person und Jahr zu reduzieren. Unter Beachtung der Empfehlungen könnte das Ziel annäherd erreicht werden.Der Grund für die Initiative des Verfassers ist seine Sorge, dass der Klimawandel, der ja schon begonnen hat und bereits nah und fern Naturkatastrophen mit schlimmen Folgen für die Menschen und die Natur ausgelöst hat, weiter voranschreitet. Er hat diese Entwicklung seit fast vierzig Jahren beobachtet und begleitet sie weiter mit wissenschaftlichem Interesse. Er ist zu der Erkenntnis gelangt, dass Politiker und Wirtschaftsunternehmer bisher zu wenig unternommen haben, um den Klimawandel zu bremsen - und das, obwohl sie alle Informationen über die Ursachen, die Wirkung und die Mittel zu seiner Vermeidung hatten. Er glaubt, dass sie auch in der nächsten Zukunft noch nicht alles Erforderliche tun werden.Pressekontakt:Dipl.-Ing. Heinz Robert PöhlsTel.: 02224 70907Handy: 01719158699E-Mail-Adresse: eh.poehls@t-online.deOriginal-Content von: Klimaschutz e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171896/5607408