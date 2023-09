FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 325 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1520 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1280 (1230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2240 (2400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 220 (260) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS AB FOODS TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2325 PENCE - EXANE BNP CUTS EXPERIAN TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2920 PENCE - EXANE BNP CUTS WPP TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 840 PENCE - HSBC STARTS COMPUTACENTER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3015 PENCE - JEFFERIES CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2200 (2400) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 830 (875) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 675 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2425 (2800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1050 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS TO 'BUY' - PRICE TARGET 230 PENCE - RPT/RBC RAISES OCADO PRICE TARGET TO 500 (460) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/SOCGEN CUTS BAE SYSTEMS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1121 (1114) PENCE - RPT/SOCGEN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 241 (207) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 192 (198) PENCE - 'SELL'



