SAP Emarsys, die führende Omnichannel-Kundenbindungsplattform, hat einen Vorgeschmack auf seinen dritten jährlichen Kundentreueindex veröffentlicht, der nächsten Monat vor seiner Präsenz auf der DMEXCO 2023 veröffentlicht werden soll. Für die Studie wurden über 10.000 Personen befragt Menschen weltweit und mehr als 2.000 in Deutschland haben festgestellt, dass sich die Loyalität in Deutschland schnell verändert.

Insgesamt hat sich die Loyalität gegenüber Marken in Deutschland nach unten verschoben. Im Jahr 2022 betrachteten sich 68 der Befragten als "loyal" gegenüber bestimmten Einzelhändlern, Marken und Geschäften. Im Jahr 2023 sind es 65 - ein Zeichen dafür, dass die Loyalität abnimmt.

Aber es ist komplexer, als dass die Loyalität einfach sinkt es hat Veränderungen darin gegeben, wie und warum Käufer loyal sind, worüber sich Einzelhändler im Klaren sein müssen. Zu den größten Veränderungen gehören die Erwartungen der Deutschen an Einzelhändler ein wichtiger Faktor ist, dass Käufer von Einzelhändlern gesehen werden wollen.

Im Jahr 2023 konzentrieren sich Käufer viel mehr auf Einzelhändler, die ihre individuellen Bedürfnisse verstehen und entsprechend handeln 34 geben an, dass sie Einzelhändlern, die einen hervorragenden Kundenservice bieten, treuer sind, und 30 geben an, dass sie Marken, die sie ansprechen, treuer sind eine persönlichere/spezifischere Art und Weise, die auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Käufer im Jahr 2023 haben das Gefühl, von Marken nicht genug zu bekommen und verlangen von ihnen, sie besser zu verstehen und ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Jahr 2022 gaben 10 der deutschen Käufer weltweit an, dass Einzelhändler und Marken mehr tun müssen, um ihre Loyalität aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2023 liegt diese Zahl bei 16

Besuchen Sie die E-Commerce-Bühne auf der DMEXCO am Mittwoch, 20. September 2023, von 10:40 bis 11:00 Uhr, um herauszufinden, wie ein weltweit führendes Unternehmen für Haarprodukte mit SAP Emarsys seine kundenzentrierte Vision zum Leben erweckt. Schauen Sie auch am Stand E026 in Halle 7.1 vorbei, wo am Mittwoch, den 20.September, ein interaktiver Stand und kostenlose Styling-Sitzungen mit Christoph Filser von bei.freunden auf Sie warten.

Für diejenigen, die nicht an der DMEXCO teilnehmen können, werden bei.freunden Ausschnitte der Veranstaltung auf TikTok und Instagram teilen.

Auf TikTok können Marken Emarsys-Daten nutzen, um benutzerdefinierte und ähnliche Zielgruppen zu erstellen, die Remarketing-Kampagnen in TikTok vorantreiben können, um mögliche Stammkunden zu erreichen, ihre Followerschaft zu erhöhen und die Kundenbindung, -konversion und -bindung zu verbessern.

Auf der DMEXCO werden SAP und Emarsys außerdem NFT Management vorstellen und damit eine neue Ära der Kundenbindung einläuten. Durch Emarsys und SAP NFT Management werden NFTs zu einem greifbaren Kanal innerhalb von Marketingstrategien und bieten Unternehmen ein neuartiges Instrument zur Steigerung der Kundenbindung. Der Schwerpunkt der Integration auf Treuesystemen unterstreicht die Rolle, die NFTs dabei spielen können, Anreize für die Kundenbindung zu schaffen und die Markenbekanntheit zu fördern.

Der vollständige Customer Loyalty Index wird am 19. Oktober 2023 veröffentlicht. Erfahren Sie in der Zwischenzeit mehr darüber, wie SAP Emarsys führende Marken wie Wella auf der DMEXCO 2023 unterstützt.

Besuchen Sie SAP Emarsys am Stand E026 in Halle 7.1, wo die Omnichannel-Kundenbindungsplattform am Mittwoch, den 20. September, einen interaktiven Stand und kostenlose Styling-Sitzungen mit dem TikTok-Influencer Christoph Filser von bei.freunden haben wird. Besuchen Sie am selben Tag auch die E-Commerce-Bühne von 10:40 bis 11:00 Uhr, um herauszufinden, wie ein weltweit führendes Unternehme für Haarprodukte mit SAP Emarsys seine kundenzentrierte Vision zum Leben erweckt.

Über Emarsys, ein SAP-Unternehmen:

Emarsys, ein SAP-Unternehmen, ist die Omnichannel-Kundenbindungsplattform, die es Marketingfachleuten ermöglicht, personalisierte, kanalübergreifende Kampagnen zu erstellen, zu starten und zu skalieren, die Geschäftsergebnisse steigern.

Wir arbeiten mit mehr als 1.500 Unternehmen zusammen, von globalen Konzernen bis hin zu schnell wachsenden mittelständischen Marken aus allen Branchen.

Weitere Informationen zu Emarsys finden Sie unter: www.emarsys.com.

Methodik:

Von Opinion Matters zwischen dem 18. und 23. August durchgeführte Studie an 2.033 deutschen Verbrauchern.

