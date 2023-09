Unterföhring (ots) -20. September 2023.Forever Young. 750 Episoden, ein Kinofilm. 34 Jahre weltweit im TV. Die "Simpsons" begeistern Zuschauerinnnen und Zuschauer überall - und sind so jung wie am ersten Tag. Marge und Homer Simpson aus Springfield dürfen mit Stolz auf eine besondere Karriere blicken. Die Simpsons sind die am längsten laufende US-Zeichentrickserie. Anke Engelke präsentiert die sechsteilige Doku "Inside The Simpsons", ab Dienstag, 3. Oktober 2023 um 21:45 Uhr, die hinter die Kulissen der weltweit beliebten Zeichentrickserie blickt. In exklusiven Interviews berichten Beteiligte über die Entstehung des weltweiten Phänomens. "Selbst wenn man,Die Simpsons' weder kennt, noch Fan ist: Diese Doku ist einzigartig und im Grunde ein sehr lustiger und spannender Krimi, nur dass es eben um eine gelbe Comic-Familie geht," erklärt Anke Engelke. Die Ausnahmekünstlerin ist seit 2007 Teil der Simpsons und spricht die deutsche Stimme von Marge. "Nie wieder werde ich unbeschwert im Synchronstudio stehen und die Marge geben können: Durch,Inside The Simpsons' habe ich noch mehr Respekt vor der Arbeit im Hintergrund, und werde in Zukunft beim Synchronisieren flach auf dem Boden liegen, auf dem Bauch, aus Respekt und Demut."ProSieben MAXX zeigt "Inside The Simpsons" ab 3. Oktober 2023 um 21:45 Uhr. Bereits ab 14:40 Uhr zeigt der Sender in einer Sonderprogrammierung die ersten 13 Folgen "Die Simpsons" - inklusive der allerersten Folge der Kultserie. Um 20:15 Uhr geht "Die Simpsons - Der Film" an den Start.Pressekontakt:Stella LosackerCommunication & PRNews, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingKatrin Schmidbauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: katrin.schmidbauer@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5607534