Stärkster Rückgang der Erzeugerpreise seit Erhebung I Webinar: Terminmärkte

Am Mittwochmorgen veröffentlichte das Statistische Bundesamt (Destatis) die Erzeugerpreise für August 2023. Insgesamt vielen diese 12,6% niedriger aus als noch im August 2022. Der Rückgang auf Jahressicht war der stärkste seit Beginn der Erhebung 1949.



Jeden Monat werden die aktuellen Erzeugerpreise vom Statistischen Bundesamt veröffentlich. Der Index fasst dabei die durchschnittliche Preisentwicklung von Rohstoffen und Industrieerzeugnissen, die von inländischen Unternehmen abgebaut/hergestellt und im Inland verkauft werden, zusammen. Die Erzeugerpreise im August 2023 fielen um 12,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Grund für den historischen Rückgang ist laut Destatis insbesondere auf einen sogenannten Basiseffekt durch das gestiegene Preisniveau infolge des Ukraine-Krieges zurückzuführen. Die Erzeugerpreise stiegen im August 2022 noch um 45,8% auf Jahressicht an. Besondere Auswirkungen auf den Stand der aktuellen Erzeugerpreise hatten die rückläufigen Energiepreise.









Quelle: HSBC