Heidelberg (ots) -Egal ob Fallschirmspringen, Bergsteigen oder Rallye fahren: Viele Sportarten bergen Risiken in sich. Deshalb bereiten sich Sportlerinnen und Sportler gut vor. Denn nur wer die Risiken kennt, kann Gefährdungen minimieren. Regelmäßiges Training, klar kommunizierte und festgelegte Abläufe oder geprüftes Material: Im Sport ist das cool und selbstverständlich. Warum nicht auch im betrieblichen Alltag?Das neue Merkblatt "Big Points im Arbeitsschutz - 10 Punkte, auf die Sie als Führungskraft unbedingt achten müssen" (A 039-1) der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Industrie (BG RCI) will auf unkonventionelle Weise Lust auf Arbeitsschutz machen. Denn für den Erfolg im Betrieb gelten ähnliche Regeln wie beim Sport. Ob Gefährdungsbeurteilung, Sicherheitskultur, Maschinensicherheit oder Absturzprävention: Für jeden dieser zentralen Punkte im Arbeitsschutz gibt es in der neuen Publikation ein verwandtes Beispiel aus dem Sportbereich.Ausrüstung, Route, Wetter, Fitness: Wie beim Bergsteigen müssen z. B. bei der Gefährdungsbeurteilung im Betrieb alle relevanten Parameter gedanklich im Vorfeld bewertet werden. Wie im Motorsport muss die Sicherheitstechnik einwandfrei funktionieren. Bei Arbeiten mit Absturzgefahr sollte mit gleicher Sorgfalt wie beim Fallschirmsprung vorgegangen werden. Eindrucksvolle Fotos aus dem Sport, humorvolle Zitate von bekannten Persönlichkeiten und launige Illustrationen in der "Nachspielzeit" runden die Publikation ab.Das Merkblatt richtet sich an Führungskräfte sowie Unternehmerinnen und Unternehmer und kann unter https://medienshop.bgrci.de bestellt werden. Es ist für BG RCI-Mitgliedsbetriebe kostenlos, Nicht-Mitgliedsbetriebe zahlen 8,45 Euro. Das PDF steht zudem zum kostenfreien Herunterladen unter https://downloadcenter.bgrci.de zur Verfügung.BG RCI: "Big Points im Arbeitsschutz - 10 Punkte, auf die Sie als Führungskraft unbedingt achten müssen" (A 039-1)- 68 Seiten- Format DIN A 5- ISBN 978-3-86825-273-6- Preis: 8,45 Euro (für Mitgliedsbetriebe in einer der Betriebsgröße angemessenen Menge kostenlos)