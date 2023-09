In seiner aktuellen Titelstory "Best of Germany" hat DER AKTIONÄR deutsche Aktien zu Schnäppchen-Kursen vorgestellt. Eine davon war Knaus Tabbert. Passend dazu hat der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller heute seine Margenprognose für das laufende Jahr erhöht. Die Aktie wechselt wieder auf die Überholspur. Diese Begründung für die höheren Margen liest man in diesen Tagen eher selten: "Die Konkretisierung der Umsatzprognose basiert auf der anhaltenden Stabilisierung der Lieferketten und der damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...