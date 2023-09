DJ Mehrheit will größere Anstrengungen für Klimaschutz - Umfrage

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland fordert einer Umfrage zufolge von der Politik größere Anstrengungen für den Umwelt- und Klimaschutz: 56 Prozent sind der Meinung, dass die Bundesregierung "viel zu wenig" für den Klimaschutz tut. 36 Prozent sind gegenteiliger Meinung und 6 Prozent unentschlossen, so die repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.000 Personen ab 16 Jahren, wie der Verband mitteilte. Demnach halte jeder Fünfte sogar die Proteste der "Letzten Generation" für notwendig, damit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft endlich entschlossen handeln. Auf der anderen Seite glaubten 24 Prozent nicht an den menschengemachten Klimawandel.

"Zwischen den Extrempositionen von Klimaleugnern und der 'Letzten Generation' muss die Politik die gesellschaftliche Mitte stärken und den Umwelt- und Klimaschutz auch gegen Widerstände voranbringen", forderte der Präsident des TÜV-Verbands, Johannes Bussmann. "Die Klimakrise ist allgegenwärtig", sagte Bussmann bei einer Pressekonferenz. Umso intensiver werde allerdings auch darum gerungen, welche gesetzlichen und regulativen Maßnahmen die richtigen seien. "Richtig im Sinne von nützlich, aber auch technisch sinnvoll und natürlich auch wirtschaftlich umsetzbar sind dabei die Kriterien, die am häufigsten diskutiert werden."

Laut Umfrage ist Umwelt- und Klimaschutz für 78 Prozent der Befragten wichtig oder sehr wichtig. Gut zwei von drei empfinden den Klimawandel demnach als Bedrohung für ihr Leben heute und in Zukunft (68 Prozent). Und immerhin 56 Prozent gäben an, dass sie wegen des Klimawandels ihr persönliches Konsum- und Mobilitätsverhalten verändern. "Klimaschutz ist Politik für die Mitte der Gesellschaft: Sie wünscht sich Einigkeit in der Regierung bei der Energie- und Wärmewende und handwerklich gut gemachte Gesetze, die klare Vorgaben machen und soziale Härten abfedern", sagte Bussmann. In Brüssel solle sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass Regelungen wie das Recht auf Reparatur oder der digitale Produktpass noch vor den Europawahlen 2024 verabschiedet werden.

Preis größtes Hindernis für nachhaltige Produkte

Schwerpunkte der "TÜV Sustainability Studie 2023" sind die Bereiche Energie, Wohnen und nachhaltiger Konsum. Der Umfrage zufolge sind beim Kauf von Produkten für 28 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher Nachhaltigkeitsaspekte ausschlaggebend. Die relative Mehrheit von 48 Prozent achtet demnach zwar auf Nachhaltigkeit, aber Preis, Design und Qualität sind ihnen bei der Kaufentscheidung wichtiger. Für 17 Prozent spiele Nachhaltigkeit keine Rolle. Größtes Hindernis für den Kauf nachhaltiger Produkte sei für 54 Prozent erwartungsgemäß der höhere Preis im Vergleich zu herkömmlichen Waren.

Im viel diskutierten Gebäudesektor werde die energetische Sanierung des Bestandes von vielfältigen Problemen begleitet. Laut den Ergebnissen der Studie haben 31 Prozent der Immobilienbesitzer oder Vermieter in den vergangenen zwei Jahren Maßnahmen für eine verbesserte Energieeffizienz wie eine bessere Dämmung oder der Installation neuer Heizungs- oder Solaranlagen vorgenommen. Davon hatten demnach 58 Prozent Probleme bei der Umsetzung. Neben hohen Kosten (41 Prozent) nannten die Eigentümer fehlende Förderungen (23 Prozent), einen Mangel an technischen Anlagen oder Geräten (22 Prozent) und einen hohen bürokratischen Aufwand (19 Prozent) als Hindernisse.

Für einen besseren Klimaschutz im Energiebereich befürworteten 83 Prozent der Befragten den Ausbau von erneuerbaren Energien. 67 Prozent hielten den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur für sinnvoll und 63 Prozent gesetzliche Vorgaben für die Steigerung der Energieeffizienz. 59 Prozent befürworteten eine Förderung von Wärmepumpen und 57 Prozent eine Austauschprämie für Öl- und Gasheizungen. "Die Energiewende ist das wichtigste Projekt für den Klimaschutz", sagte Bussmann. "Sie könnte ein Konjunkturprogramm für die unter den hohen Energiepreisen leidende Wirtschaft werden." Ein beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren, der Aufbau einer sicheren Infrastruktur für grünen Wasserstoff und der Ausbau der Netzinfrastruktur seien nur einige Beispiele.

