FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat sich die Mehrheit am dänischen Softwareunternehmen Simcorp gesichert. Insgesamt seien rund 94 Prozent der Aktien angedient worden, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch anhand vorläufiger Zahlen mit. Das endgültige Ergebnis werde spätestens am Freitag veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung werde das Angebot innerhalb von maximal fünf Tagen abgewickelt und damit abgeschlossen.

Die Deutsche Börse hatte Anfang April angekündigt, Simcorp für 3,9 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Das Angebot an die Simcorp-Aktionäre war mehrfach, zuletzt bis einschließlich 19. September verlängert worden. Mit dem Zukauf will die Deutsche Börse ihr Geschäft mit Daten stärken und sich unabhängiger von Schwankungen an den Finanzmärkten machen.

Da nun mehr als 90 Prozent der Simcorp-Aktien erworben wurden, strebe die Deutsche Börse "so bald wie möglich eine Akquisition der verbliebenen Minderheitsanteile an", teilte das Unternehmen mit. Darüber hinaus strebe man an, die Simcorp-Aktien von der Kopenhagener Börse zu nehmen./ben/DP/stk