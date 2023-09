DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.500,00 +0,2% +14,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.405,25 +0,2% +37,1% Euro-Stoxx-50 4.265,38 +0,5% +12,4% Stoxx-50 3.992,53 +0,3% +9,3% DAX 15.763,53 +0,6% +13,2% FTSE 7.720,06 +0,8% +2,8% CAC 7.311,48 +0,4% +12,9% Nikkei-225 33.023,78 -0,7% +26,6% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 129,75 +0,33 -3,05

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,40 91,20 -0,9% -0,80 +15,4% Brent/ICE 93,48 94,34 -0,9% -0,86 +13,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,70 36,78 -0,2% -0,08 -54,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,22 1.931,30 +0,0% +0,92 +5,9% Silber (Spot) 23,29 23,33 -0,2% -0,04 -2,8% Platin (Spot) 942,23 944,05 -0,2% -1,83 -11,8% Kupfer-Future 3,73 3,72 +0,4% +0,02 -2,3%

Am Ölmarkt geben die Preise etwas nach, nachdem sie zuletzt deutlich nach oben gezogen sind. Als Grund für den jüngsten Preisanstieg führen Marktteilnehmer eine anhaltende Angebotslücke an, da Saudi-Arabien und Russland an ihren Förderkürzungen festhalten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,2 Prozent zu. Die Anleger dürften sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (20 Uhr MESZ) zurückhalten, heißt es von Marktteilnehmern. Allgemein erwartet wird, dass die Fed die Leitzinsen unverändert belässt. Im Fokus dürften vor allem die ergänzenden Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell stehen. Am Markt erhofft man sich hiervon Hinweise über den weiteren Zinskurs der Fed. Bei einigen Marktteilnehmern haben zuletzt unerwartet gute Wirtschaftsdaten aus den USA und der Anstieg der Ölpreise auf ein Zehnmonatshoch die Befürchtung aufkommen lassen, dass der Inflationsdruck sich als hartnäckig erweisen könnte und die Fed länger an einer falkenhaften Zinspolitik festhalten könnte. Ford legen vorbörslich 0,3 Prozent zu. Der Autohersteller hat sich am Dienstagabend mit der kanadischen Gewerkschaft Unifor auf einen neuen vorläufigen Tarifvertrag geeinigt und damit einen zweiten Streik in den Betrieben verhindert. Boeing rücken 0,5 Prozent vor. Der Flugzeughersteller hat die Prognose für den Bedarf an Verkehrsflugzeugen in China in den nächsten zwei Jahrzehnten dank des Wirtschaftswachstums und der Erholung des inländischen Luftverkehrs erhöht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,25% bis 5,50%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Der Handel wird vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend als zurückhaltend beschrieben. Derweil sind in Deutschland die Erzeugerpreise im August wie erwartet im Jahresvergleich um 12,6 Prozent gesunken. Ein Hoffnungsschimmer kommt aus Großbritannien. Dort stiegen die Verbraucherpreise im August in der Kernrate zwar um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr; Ökonomen hatten aber mit 6,8 Prozent deutlich mehr erwartet. Die Schwäche bei den Luxusgüteraktien hält an. Kering geben 0,9 Prozent nach, LVMH 0,4 Prozent. Die Analysten von Jefferies haben Kering, LVMH, Moncler und Swatch abgestuft. Zum einen blieben die Nachfragerisiken für die Luxusgüterbranche in den USA und Europa zunächst unklar, zum anderen enttäusche die ausbleibende Erholung der chinesischen Kauflust. Nach dem Rücksetzer vom Vortag erholen sich allerdings Hugo Boss mit plus 1,9 Prozent. Unicredit legen um 3,6 Prozent zu, nachdem die italienische Bank bekannt gegeben hat, im Rahmen ihres Rückkaufprogramms 2023 vorzeitig Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Euro zurückzukaufen. Baloise rutschen nach Vorlage der Halbjahreszahlen um rund 7 Prozent ab. Laut der UBS hat der Versicherungskonzern mit dem Nettogewinn die Erwartung um 6 Prozent verfehlt, wofür vor allem das Lebensversicherungsgeschäft verantwortlich sei. Dazu erwarte Baloise, dass eine Reihe von Naturkatastrophen, die Ergebnisse des zweiten Halbjahres negativ beeinflussen werden. Talanx verlieren 8,2 Prozent auf 60,40 Euro. Der Versicherer hat knapp 4,9 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und gut 1,6 Millionen Aktien aus dem HDI-Besitz im Schnellverfahren platziert - zu einem Stückpreis von 61,50 Euro nach einem Schlusskurs von 65,80 Euro, der ein Allzeithoch war.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:12 % YTD EUR/USD 1,0702 +0,2% 1,0691 1,0691 -0,0% EUR/JPY 158,27 +0,3% 158,14 157,92 +12,8% EUR/CHF 0,9601 +0,1% 0,9595 0,9595 -3,0% EUR/GBP 0,8656 +0,5% 0,8654 0,8622 -2,2% USD/JPY 147,89 +0,1% 147,93 147,73 +12,8% GBP/USD 1,2364 -0,2% 1,2354 1,2399 +2,2% USD/CNH (Offshore) 7,3052 +0,0% 7,3110 7,3006 +5,5% Bitcoin BTC/USD 27.089,33 -0,3% 27.053,66 27.198,75 +63,2%

Der Dollar zeigt sich im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung moderat leichter. Der Dollar-Index gibt leicht um 0,1 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas leichter - Die Teilnehmer zeigten sich vorsichtig im Vorfeld der US-Notenbank-Entscheidung. Es wird zwar nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet, doch dürften sich die Fed-Repräsentanten eher falkenhaft äußern. Am japanischen Markt wurde der Nikkei belastet von Elektronik- und Spiele-Aktien. Derweil sind Japans Exporte im August den zweiten Monat in Folge gesunken, was auf eine schwächere Nachfrage nach Brennstoffen und Halbleiterausrüstungen zurückzuführen ist. Auch in Schanghai gab der Leitindex nach. Die chinesische Notenbank (PBoC) hat den Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen nach einer Senkung im vergangenen Monat. Der Hongkonger Markt folgte der Wall Street abwärts. Die Risikoaversion könnte noch länger die Stimmung dominieren, vermutete Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets. Gegen den Trend drehte der Kospi in Südkorea ins Plus. Transportwerte zeigten sich fester, während Energieaktien nachgaben. Hyundai Motor stiegen um 2,6 Prozent. Der Autohersteller wird 12,6 Milliarden US-Dollar in eine neue Elektrofahrzeug- und Batterieproduktion in den USA investieren. In Sydney sank der S&P/ASX 200 den dritten Tag in Folge, gedrückt von der Schwäche der Rohstoffwerte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats-und Unternehmensanleihen ziehen zur Wochenmitte sichtbar an. Im Handel ist von einer vorsichtigen Grundhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank nach Handelsschluss in Europa die Rede. Die Fed dürfte das Zinsniveau bestätigen, spannend dürften aber die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powells zum künftigen Kurs sowie den Zinsprojektionen (Dots) werden. Am Markt werde immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von über 40 Prozent von einer Zinserhöhung später im Jahr ausgegangen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BANK

wird die Probleme aus der IT-Migration bei der Postbank voraussichtlich bis Jahresende vollständig abbauen. "Um insgesamt alle Rückstände abzubauen, brauchen wir nicht nur das dritte, sondern auch das vierte Quartal", sagte Vorstandschef Christian Sewing beim "Banken-Gipfel" des Handelsblatts. "Aber für die kritischen Anwendungen versuchen wir noch im Oktober, die Rückstände zu bereinigen."

MERCK KGAA

ist zwei neue strategische Kooperationen im Bereich der Wirkstoffforschung eingegangen. Die Vereinbarungen mit BenevolentAI und Exscientia sehen die Nutzung von leistungsstarken auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Ressourcen für das Design und die Entdeckung neuer Wirkstoffe vor. Merck erhofft sich aus den Partnerschaften mit den beiden Unternehmen mehrere neuartige Wirkstoffkandidaten für die klinische Entwicklung, die das Potenzial haben, die ersten und besten Vertreter ihrer Wirkstoffklasse in zentralen Therapiegebieten der Onkologie, Neurologie und Immunologie zu werden.

ENCAVIS

erwirbt von Baywa r.e. einen 17-Megawatt-Windpark im schleswig-holsteinischen Sommerland. Die Inbetriebnahme soll in den nächsten Wochen erfolgen, der wirtschaftliche Übergang an Encavis ist für den 1. Januar 2024 vereinbart. Der Windpark soll jährlich durchschnittlich rund 53 Gigawattstunden Strom erzeugen und wird den weiteren Angaben zufolge für Encavis ab dem kommenden Jahr umsatz- und ertragswirksam.

NORDEX

hat einen Auftrag für Turbinen des Typs N155/5.X für zwei Windparks in Spanien erhalten. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat der Stromerzeuger Ibereólica Renovables elf Anlagen für die Projekte "Aciberos" und "Padornelo 3" mit insgesamt fast 60 Megawatt geordert. Der Auftrag umfasst auch den Service und die Wartung der Turbinen für zehn Jahre.

SALZGITTER

bestellt für die geplante Produktion von CO2-armen Stahl bei der österreichischen Andritz-Gruppe eine der größten Anlagen Europas zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Die Anlage mit 100 Megawatt Leistung soll ab 2026 jährlich 9.000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen. Andritz, ein Anlagenbauer aus der Steiermark, greift auf Druck-Elektrolyse-Stacks des Partners HydrogenPro zurück. Ein Auftragsvolumen wurde nicht genannt.

VOSSLOH

hat einen weiteren Auftrag zur Lieferung von Schienenbefestigungssystemen aus China erhalten. Die Auslieferungen der Schienenbefestigungssysteme für ausgewählte Abschnitte von zwei im Bau befindlicher Hochgeschwindigkeitsstrecken in Zentral-China sollen im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen. Den Auftragswert gab Vossloh mit umgerechnet rund 20 Millionen Euro an.

KNAUS TABBERT

hat die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge angehoben und die Umsatzprognose prognostiziert. In Anbetracht der anhaltenden Stabilisierung der Lieferketten und der damit einhergehenden besseren Planbarkeit der Produktionsabläufe geht Knaus Tabbert für das laufende Jahr nun von einem Konzernumsatz zwischen 1,35 und 1,45 (Vorjahr: 1,05) Milliarden Euro aus.

HAMBURGER HAFEN

Im Streit um die Zukunft des Hamburger Hafens hat der Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne noch nicht entschieden, ob er ein Gegenangebot für die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) abgeben wird. "Ich bin in Gesprächen, ich sehe es im Moment aber als weniger wahrscheinlich an", sagt Kühne der Wochenzeitung Zeit. "Im Prinzip ist eine Übernahmeschlacht nicht gut - der Kurs der HHLA ist stark gestiegen, und man würde zu viel bezahlen, wenn man jetzt versucht, mit aller Kraft an Aktien zu kommen."

AMS-OSRAM

winken staatliche Fördermittel zur Weiterentwicklung seiner Halbleitertechnologie am Standort Regensburg. Wie der österreichische Anbieter von Sensoren und Emittern mitteilte, beträgt der beantragte Zuschuss mehr als 300 Millionen Euro. Er soll in erster Linie für die Forschung und Entwicklung neuartiger optoelektronische Halbleiter und deren Fertigungsprozesse eingesetzt werden. Im Zuge dessen würden 400 neue Arbeitsplätze in Regensburg entstehen.

UNICREDIT

will eigene Aktien im Wert von bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückkaufen. Der Rückkauf sei Teil des Aktienrückkaufprogramms im laufenden Jahr, das sich insgesamt auf mindestens 6,5 Milliarden Euro belaufen soll, teilte die italienische Bank mit. Im vergangenen Jahr hat die Unicredit SpA eigene Aktien für 5,25 Milliarden Euro zurückerworben.

ASTRAZENECA

Der Astrazeneca-Geschäftsbereich für seltene Krankheiten, Alexion, hat für 1 Milliarde US-Dollar von Pfizer ein Gentherapie-Portfolio für seltene Krankheiten im Frühstadium erworben. Eine entsprechende Kauf- und Lizenzvereinbarung sei abgeschlossen worden, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern mit.

RYANAIR

Die italienische Kartellbehörde AGCM hat eine Untersuchung gegen Ryanair DAC, der größten Fluggesellschaft von Ryanair Holdings, eingeleitet. Der Vorwurf lautet: möglicher Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung auf dem Reisemarkt. Wie die AGCM mitteilte, ist sie der Auffassung, dass Ryanair DAC möglicherweise Reisebüros und Verbrauchern schadet, indem sie ihre Marktmacht ausnutzt, um touristische Dienstleistungen wie Hotelbuchungen und Autovermietung anzubieten.

STMICROELECTRONICS

will CEO und Präsident Jean-Marc Chery für eine weitere Amtszeit an sich binden. Der Schweizer Halbleiter-Hersteller erklärte, der Vorstand beabsichtige, Cherys Vertrag um drei Jahre zu verlängern - ein entsprechendes Votum der Hauptversammlung 2024 vorausgesetzt.

PHILIP MORRIS

erwägt mehreren Informanten zufolge Optionen für seine größte Pharmasparte, wie den Verkauf einer Beteiligung. Der mögliche Einstieg eines Partners soll helfen, das 2021 erworbene Geschäft zum Laufen zu bringen, nachdem der Vorstoß des Tabakkonzerns in den Gesundheitsbereich zur Diversifizierung seines Geschäfts ins Stocken geraten ist. Dabei geht es um Vectura Group, einen Hersteller von Inhalationsmedikamenten und -geräten.

GOLDMAN SACHS

ist mehreren Informanten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf seines Spezialkreditgeschäfts GreenSky an eine Gruppe von Investoren - für die Wall-Street-Bank die Abkehr von dem gescheiterten Experiment im Bereich der Konsumentenkredite. Der Wert eines Deals läge bei etwa 500 Millionen Dollar, weniger als ein Drittel dessen, was Goldman vor eineinhalb Jahren für das Geschäft bezahlt hat, wie die mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichten.

