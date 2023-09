Autos, Smartphones, Haushaltsgeräte - ohne Chips würde sich die Welt nicht mehr drehen. Wie es um die Halbleiterbranche derzeit bestellt ist, welche Chancen und Risiken der größte Börsengang des Jahres mit ARM bietet, was den mit 55 Mrd. USD bewerteten IPO so besonders macht und welche Anlagemöglichkeiten sich im Bereich der Zertifikate anbieten, erfahren Sie in dieser Interview mit David Hartmann, von Vontobel.