Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, wurde für die Normerfüllung im TM Forum Open API mit dem Diamond Badge ausgezeichnet. Die Zertifizierung belegt, dass das Unternehmen die Normen für insgesamt 59 zertifizierte offene APIs, darunter 9 reale offene APIs, erfüllt hat und damit vom Platinum zum Diamond Badge aufgestiegen ist. Diese herausragende Leistung verschafft Tecnotree in Bezug auf die Gesamtzahl zertifizierter APIs unter den Mitgliedern die Top-Position.

Das TM Forum ist ein globaler Zusammenschluss von Telekommunikations- und Technologieunternehmen, die in der Branche bei der Definition der Bausteine für neue Betriebsmodelle, wirkungsvolle neue Partnerschaften und fortschrittliche Softwareplattformen den Ton angeben. Diese Gemeinschaft der Communication Service Providers (Kommunikationsdiensteanbieter, CSPs) und Vertriebsgesellschaften stellt den Akteuren des Wandels in der Branche eine Plattform zur Verfügung, auf denen sie bahnbrechende Innovationen, Marktentwicklungen, Produkteinführungen und geschäftliche Transformationsreisen veröffentlichen.

Mit der Open API Normerfüllungs-Zertifizierung findet die erfolgreiche Implementierung von Open APIs in kommerziellen Produkten und realen Anwendungen sowie das Engagement für eine offene digitale Architektur und offene Industriestandards Anerkennung.

Tecnotree fokussiert sich auf die Realisierung der digitalen geschäftlichen Transformation und die Erfüllung der steigenden Erwartungen der globalen Kommunikationsbranche durch Innovation und Agilität. Die offenen APIs des TM Forums ermöglichen ein offenes digitales Ökosystem, das wichtige Verwaltungsfunktionen für digitale Dienste bereitstellt, die Zeitspanne bis zur Markteinführung verkürzt und die Kosteneffizienz steigert. Der führende digitale Stack von Technotree gestützt auf durch das TM Forum zertifizierte offene APIs, sorgt für schnelle und flexible IntegrationSie verschaffen Tecnotree die Fähigkeit, die Digitalisierungsreise für CSPs und ihre Partner zu bewerkstelligen und damit eine breite Palette an Ertragswachstumschancen zu eröffnen.

"Wir gratulieren Tecnotree zum Erreichen des angesehenen Diamond Badge für die Normerfüllung im TM Forum Open API und freuen uns darauf, diesen Erfolg zu feiern. TM Forum Open APIs sind aufgrund ihres Designs erweiterbar und minimieren den spezialisieren Integrationsbedarf. Mit bemerkenswerten 55 zertifizierten offenen APIs demonstriert Tecnotree die Stärke der offenen digitalen Architektur und Zusammenarbeit. Diese Anerkennung ist ein Zeugnis für ihre Leistung in den Bereichen Innovation, Steigerung der Nutzererfahrung und Vorantreiben signifikanter geschäftlicher Verbesserungen für ihre Kunden", sagte George Glass, CTO, TM Forum.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation merkt an: "Wir freuen uns, diesen wesentlichen Meilenstein erreicht zu habe und mit dem Diamond Badge für die Normerfüllung im TM Forum Open API ausgezeichnet worden zu sein. Dass wir der Top-Branchenführer bei der Zertifizierung von TM Forum Open APIs sind, war entscheidend für die Transformation des Produkt-Portfolios von Tecnotree. Gestützt auf diese Zertifizierung engagieren wir uns für die Schaffung eines offenen digitalen Ökosystems für unsere Kunden, das beim Vorantreiben der digitalen Transformation hilft, indem es die geschäftlichen und technischen Herausforderungen moderner CSPs anspricht."

Die Rangliste finden Sie hier: Übersicht über die Normerfüllung TM Forum Open API TM Forum

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter von 5G-bereiten digitalen Business Support Systemen (BSS) mit AI/ML-Fähigkeiten und einer Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist gemäß den TM Forum Open API-Standards Diamond-zertifiziert. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack umfasst die gesamte Bandbreite (Order-to-Cash) der Geschäftsabläufe sowie das Abonnementmanagement für die Telekommunikations- und andere digitale Dienstleistungsbranchen, und bietet so Möglichkeiten jenseits der reinen Konnektivität. Tecnotree offeriert seinem Abonnentenstamm über die Tecnotree Moments-Plattform auch Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Spiele, Gesundheit, Bildung, OTT und in anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq gelistet (TEM1V).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tecnotree.com

