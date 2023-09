Der September gilt als einer der kritischsten und schwierigsten Börsenmonate im Jahr. Viele Anleger stellen sich nach der Sommerflaute auf eine Art Gewitter ein. Was tatsächlich dran ist an dieser Statistik und weshalb gerade dieser Zeitpunkt Chancen birgt gute Anlagen auszuwählen, erfahren Sie in diesem Interview mit Jörg Scherer, HSBC.