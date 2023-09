Der S&P 500 ist am Vortag bereits unter den 50er-EMA im Tageschart gerutscht und deutete damit weitere Schwäche an. In der Folge konnte der S&P 500 aber wieder ansteigen und den 50er-EMA zurückerobern. Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 am heutigen Mittwoch im Bereich von 4.460 Punkten höher. Analysten erwarten weitgehend eine Zinspause der US-Notenbank Fed. Kommt es doch zu einer weiteren Leitzinserhöhung, könnte es zu einem Abverkauf an den Aktienmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...