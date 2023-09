Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4774/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/43 geht es um den Zertifikate Award Austria 2023, Dank an Ernst Huber für die Top-Ö-Finfluencer-Nennung, ich hab ein bissl Splitter dazu.. Hauptfrage. Warum seid ihr fast durchwegs reine Männer-Teams? News gibt es zu Andritz, Knaus Tabbert, froots, OMV und ams Osram, Research zu Wienerberger, Marinomed, Palfinger. Ach ja: Birkenstock ist kein Baumfonds. - Siegertafel ZFA Award: https://www.zertifikateforum.at/zertifikate-award-2023-3/- Froots: ...

