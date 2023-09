Automatische konfigurationsfreie Analysefunktion von SonarCloud beseitigt Reibung bei der Analyse von Projekten in C und C++, unabhängig vom Compiler, um Organisationen bei der Reduzierung technischer Schulden zu helfen

Sonar, der führende Anbieter von Clean-Code-Lösungen, stellte heute konfigurationsfreie automatische Analysen für die Programmiersprachen C und C++ innerhalb von SonarCloud vor. Diese neue Funktion ermöglicht die Analyse von auf GitHub gehosteten Projekten in C und C++ durch SonarCloud mit einem Mausklick und funktioniert mit allen Compilern. Die für Open-Source-Projekte kostenlose Anwendung SonarCloud sorgt für eine schnelle und effiziente Identifizierung und Abhilfe von Problemen auf Code-Ebene, die zur Ansammlung technischer Schulden führen. Sonar ist die weltweit führende Clean-Code-Lösung, die Unternehmen hilft, die Innovation und Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Geschäftsrisiken zu senken.

Mit der automatischen Analysefunktion von Sonar ist SonarCloud in der Lage, Projekte in C und C++ zu scannen, ohne die zeitraubenden manuellen Konfigurationen vorzunehmen, die bei allen anderen heute auf dem Markt befindlichen kommerziellen Tools notwendig sind. Das manuelle Konfigurationsverfahren kann mehrere Tage in Anspruch nehmen, erfordert Entwicklungskompetenzen und ein umfassendes Verständnis der Anwendung und ihres Aufbaus. Dies beansprucht letzten Endes die wertvolle Zeit von Architekten, Betreibern und Entwicklern und ist der Hauptgrund, keine Clean-Code-Lösung einzusetzen.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass unser Team diese Innovation hervorgebracht hat", erklärte Olivier Gaudin, Gründer und Co-CEO von Sonar. "Die mit der Konfiguration statischer Analysen verbundenen Kosten sind ein wichtiger Grund, warum sich Projektteams in vielen Fällen von einer Clean-Code-Lösung fernhalten. Wir haben jetzt nicht nur eine konfigurationslose Option bereitgestellt, sondern die Daten belegen außerdem, dass die Analyse bei mehr als 80 Prozent der analysierten Projekte ebenso leistungsstark ist wie eine manuelle Konfiguration. Dies ist ein bedeutender Durchbruch im Ökosystem von C und C++."

"Bisher schien es ganz unmöglich, statische Analysen von C oder C++ mit einem nahtlosen Konfigurationserlebnis anzubieten. Die Nutzer mussten eine umständliche manuelle Konfiguration vornehmen oder auf die Analyse verzichten", so Geoffray Adde, C++ Ecosystem Product Manager bei Sonar. "Wir haben mit einem einzigen Schritt das Unmögliche möglich gemacht, was zudem die Abdeckung auf alle Compiler ausdehnt. Und außerdem kann diese neue Funktion von jedermann genutzt werden, da sie für Open-Source-Projekte kostenfrei zur Verfügung steht."

"Die von IDC-Entwicklern durchgeführte Forschungsarbeit zeigt, dass C++ weiterhin eine der drei meistgenutzten Programmiersprachen ist. Sie wird in vielen sicherheitsempfindlichen Anwendungen genutzt, darunter Betriebssysteme, sicherheitskritische Software und in der Infrastruktur vieler Tools, und darum ist die effiziente und wirksame Analyse von C++ so wichtig", vermerkte Katie Norton, Senior Research Analyst, DevOps DevSecOps, IDC. "Unternehmen profitieren von einem problemlos umsetzbaren automatischen Analyseverfahren, das Entwicklern Zeit spart, die diese für befriedigendere und nützlichere Aufgaben nutzen können."

Die konfigurationslose Analyse für Projekte in C und C++ hilft Entwicklungsteams, den Clean Code zu erzielen definiert als Code, der konsistent, zielgerichtet, anpassungsfähig und verantwortungsbewusst gestaltet ist. Wenn der Code über diese Eigenschaften verfügt, wird die Software sicher, wartbar und zuverlässig. Die automatische Analyse von C und C++ mit SonarCloud ist heute verfügbar und unterstützt über 20 Sprachen, darunter Java, JavaScript, TypeScript, Python und C#. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Feature Page hier und auf unserer SonarCloud-Webseite hier.

Über Sonar

Mit Sonar können Unternehmen den Status "Clean Code" erreichen und aufrechterhalten, indem Entwickler einen konsistenten, zielgerichteten, anpassungsfähigen und verantwortungsbewussten Code schreiben können. Clean Code produziert eine wartbare, zuverlässige und sichere Software, bei der die Entwicklungsteams weniger Zeit mit der Problemlösung verbringen und darum mehr Zeit für Innovationen haben. Mit Sonar und durch die Anwendung der Methodik "Clean as you Code" können Unternehmen Risiken mindern, technische Schulden reduzieren, die Produktivität steigern und auf absehbare und nachhaltige Weise mehr Wert aus ihrer Software schöpfen.

Die Open-Source- und kommerziellen Produkte von Sonar SonarLint, SonarCloud, und SonarQube unterstützen über 30 Programmiersprachen, Frameworks und Infrastrukturtechnologien. Mehr als 500.000 Organisationen weltweit vertrauen darauf und über sieben Millionen Entwickler verwenden sie, um mehr als eine halbe Billion Zeilen Code zu bereinigen. Sonar ist ein integraler Bestandteil für die Bereitstellung besserer Software.

Für weitere Informationen besuchen Sie Sonar bitte unter: https://www.sonarsource.com/company/about/.

