Es interessiert die Kosmologie seit jeher: Wie viel Materie gibt es im Weltraum? Ein internationales Forschungsteam konnte diesen Wert nun zum zweiten Mal, aber mit einer gänzlich anderen Technik ermitteln. Wie das Team in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal berichtet, macht die Materie 31 Prozent der Gesamtmenge an Materie und Energie im Universum aus, der Rest besteht aus Dunkler Energie.AnzeigeAnzeige Massebestimmung des Kosmos schwierig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...