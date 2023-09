Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft, meldet heute, dass die Digital Enablement (MDE) BSS Plattform von Mavenir den Platinum Open API Compliance Status des weltweiten Branchenverbands TM Forum erreicht hat. Das MDE-Produktportfolio hat als bahnbrechenden Erfolg die Konformität mit 20 offenen APIs erreicht, die vom TM Forum definiert wurden.

TM Forum hat das Open-API-Programm ins Leben gerufen, um die nahtlose Konnektivität, Interoperabilität und Portabilität über komplexe Ökosystemdienste hinweg voranzubringen und so sicherzustellen, dass die Produkte und Dienstleistungen der Anbieter den Best Practices genügen, die in der Branche für die digitale Transformation gehandhabt werden. Die Open API Conformance-Zertifizierung für Anbieter belegt die erfolgreiche Implementierung von offenen APIs in kommerziellen Produkten unter realen Bedingungen und ist ein anerkanntes Zeichen für Qualität und Innovation.

Die offenen APIs des TM Forums haben sich bei der IT der Telekommunikationsbranche als Standardmethode für Interoperabilität etabliert. Seit ihrer Einführung wurden sie mehr als 640.000 Mal von 39.000 Softwareentwicklern aus 2.500 Unternehmen heruntergeladen. Mavenir war eines der ersten Unternehmen, die das Manifest für Open API und Open Digital Architecture unterzeichnet haben. Das Unternehmen stellt damit sein starkes Engagement für die erforderlichen Designprinzipien und wesentlichen Standards unter Beweis, die eine echte Plug-and-Play-Technologie ermöglichen, wie sie in der Open Digital Architecture des TM Forums beschrieben wird.

George Glass, CTO des TM Forums, äußerte sich hierzu folgendermaßen: "Wir schätzen das unerschütterliche Engagement von Mavenir für das TM Forum und für die Open API Standards wirklich sehr. Dies kommt der gesamten IT-Landschaft der Wirtschaft zugute. Wir freuen uns über die kontinuierlichen Beiträge von Mavenir für unsere Mitglieder. Sie fördern neue Ideen und Innovationen, die unsere Branche voranbringen."

Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager für Digital Business Enablement bei Mavenir, kommentiert dies wie folgt: "Dass das TM Forum Mavenir mit dem Platinum Open API Status ausgezeichnet hat, stellt unsere Vision und unsere Führungsrolle bei der Implementierung einer offenen Architektur für unsere BSS-Produkte unter Beweis. Unsere Strategie basiert darauf, dass wir uns für die Einhaltung höchster Interoperabilitätsstandards einsetzen. Dies ermöglicht es uns, absolut führender Anbieter technologischer Innovationen zu bleiben."

Weiterhin fügte er hinzu: "Die Open-API-Strategie von Mavenir beschleunigt die digitale Transformation und die Entwicklung von Diensten der nächsten Generation durch unsere CSP-Kunden. Sie ermöglicht effizientere, agilere und kostengünstigere Betriebsabläufe, indem sie den Bedarf an individualisierten Integrationslösungen reduziert und die Herstellerunabhängigkeit fördert. Offene APIs bringen vernetzte Ökosysteme von Anbietern und Entwicklern zusammen und wirken als kraftvoller Katalysator für Innovationen. Auf diese Weise erleichtern und sichern sie die Einführung neuer Technologien und vereinfachen die Integration über die Telekommunikationsbranche hinaus und sorgen so für echtes Digital Enablement."

Mavenir wird auf der anstehenden Konferenz DTW Ignite 2023 des TM Forums in Kopenhagen über die Bedeutung von offenen APIs berichten. Tarek El-Basyouny (Chief Architect, Strategic Accounts Europa) wird an einer Expertendiskussion teilnehmen, die sich mit der Umsetzung der Orchestrierung mit offenen APIs beschäftigen wird, die dynamisches 5G Slicing in einem Multivendor-/Multidomain-Ökosystem ermöglicht (Donnerstag, 21. September 2023, 9.00 bis 10.30 Uhr). Weitere Informationen und Informationen über die Anmeldung finden Sie auf unserer Website: DTW23 Ignite 19.-21. Sept. 2023 Kopenhagen TM Forum Digital Transformation World

Die vollständige Liste der Zertifizierungen, die Mavenir erhalten hat, finden Sie auf der Website des TM Forums: https://www.tmforum.org/certifications-awarded/.

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einheitlichen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen voran, die in über 120 Ländern mehr als 50 Prozent der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

