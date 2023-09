ARM unter Emissionspreis

Werbung







Der Chiphersteller ARM ist in der letzten Woche erfolgreich an die Börse gegangen. Der Ausgabekurs pro Aktie lag bei 51 US-Dollar, seit Börsenstart liegt der Aktienkurs am Mittwochnachmittag knapp 7 % unter dem Emissionspreis.



ARM wird als enger Konkurrent des Konzerns NVIDIA gesehen, wessen Aktie seit Jahresbeginn einen beachtlichen Wertzuwachs verzeichnen konnte. Der Börsengang von ARM war der größte Börsengang dieses Jahres, insgesamt wurde eine Firmenbewertung in Höhe von 54 Milliarden US-Dollar aufgerufen. Seit dem Börsengang von ARM sind nun gut 6 Handelstage vergangen, im Zuge dessen wurden von uns auch Zertifikate auf ARM emittiert. Sowohl Standard-Optionsscheine als auch Open End-Turbo-Optionsscheine befinden sich nun in unserem Wertpapierangebot, welches unter diesem Beitrag für Sie verlinkt ist.



Neben ARM liegen die Augen der Marktteilnehmer auch bei den Zinsentscheidungen der Zentralbanken. Letzte Woche zog die EZB die Zinsschraube noch einmal um 25 Basispunkte an, heute Morgen verkündete die Peoples Bank of China, dass die Zinsen in dem entsprechenden Währungsraum vorerst nicht mehr steigen werden. Am heutigen Mittwochabend ist nun jenseits des Atlantiks die FED an der Reihe, ihre Zinsentscheidung zu verkünden. Um 20 Uhr wird bekannt gegeben, ob und in welcher Höhe die Zinsen angepasst werden.









Live Webinar: Gold, Öl und Co - wie funktionieren die Terminmärkte



Im Webinar am heutigen Mittwoch den 20.09.2023 ab 18:30 Uhr haben Sie die Möglichkeit gemeinsam mit Julius Weiß spannende Einblicke in die Funktionsweise von Terminmärkten zu bekommen. Anhand verschiedener Beispiele zu Gold- und Öl-Märkten wird Herr Weiß interessanten Fragestellungen auf den Grund gehen und Ihnen gerne Ihre Fragen dazu beantworten.

Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich - schauen Sie direkt auf unserer Homepage vorbei für mehr Informationen:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC