Berlin/Bonn (ots) -



Der ukrainische Botschafter in Deutschland, S.E. Oleksii Makeiev, hält die deutsche Unterstützung seines Landes für ausreichend. "Im Großen und Ganzen sind wir mit dem von Deutschland geschnürten Ausrüstungspaket zufrieden." Bezüglich der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern hofft der Diplomat auf eine zeitnahe positive Entscheidung des Bundeskanzlers. Die Äußerungen von US-Verteidigungsministers Austin, die USA legten Wert darauf, dass das bereitgestellte militärische Gerät sicher und effektiv genutzt würde, verstehe er nicht als Kritik: "Jeder soll sicher sein, dass wir die Technik, die wir erhalten, auch angemessen anwenden." Auf die Frage, ob er feststelle, dass das Interesse am Krieg abgenommen habe, erklärte Makeiev bei phoenix, er nehme wahr, "die Unterstützung und Solidarität habe nicht nachgelassen."



Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.de



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5607898

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken