Die Erste Group veranstaltet von 9. bis 11. Oktober in Wien die Investoren-Konferenz "The Finest CEElection Investor Conference 2023". Mit dabei auch jede Menge österreichische Börsenotierte. Unter den teilnehmenden Unternehmen findet sich auch die EuroTeleSites AG, die ab kommenden Freitag (22.9.) an der Wiener Börse notieren wird. Die Gesellschaft beinhaltet bekanntlich die von der Telekom Austria ausgegliederten Funktürme. Darüberhinaus nehmen laut Event-Website auch folgende heimische Unternehmen teil (und noch viele mehr): Addiko, Agrana, AMAG, ams Osram, Andritz, AT&S, Österreichische Post, CA Immo, DO & CO, Erste Group, EVN, FACC, Frequentis, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Kontron, Lenzing, Marinomed, Mayr-Melnhof, OMV, Palfinger, Polytec, ...

