Earnix bietet erweiterte Modellierung über Open Analytics für die Optimierung und Beschleunigungsfähigkeit der Einbindung und des Aufbaus von Modellen

Earnix, der globale Anbieter intelligenter, zusammenstellbarer SaaS-Lösungen für Versicherer und Banken, kündigte heute auf Earnix Excelerate 2023 den Model Accelerator an. Der Model Accelerator ist ein webbasiertes Modul zur Optimierung und Beschleunigung des Prozesses für die Erstellung und Integration erweiterter Modelle für die Preisgestaltung, das Underwriting und die Echtzeitbewertung.

Einhundert Prozent der führenden Versicherer planen, für ihre Preisgestaltungs- und Underwriting-Prozesse Modelle für maschinelles Lernen zu verwenden, heißt es in einer von Earnix in Auftrag gegebenen Studie aus dem Jahr 20231. Doch nur 20 Prozent der 400 Befragungsteilnehmer gaben an, diese bereits heute zu nutzen. Zu den Faktoren, die zu einer verzögerten Einführung führen, gehören Schwierigkeiten beim Import externer Modelle, die sich wiederholenden, manuellen Prozesse, die für die Erstellung generalisierter linearer Modelle (GLM) erforderlich sind, und die mangelnde Flexibilität bei der Entwicklung von Modellen für maschinelles Lernen aufgrund von Softwarebeschränkungen. Außerdem dauert es, bis man den Wert neuer Modelle für maschinelles Lernen erkennt, denn die komplexen Modelle müssen im Rating-Engine umprogrammiert und ausführlich getestet werden.

Mit diesen Anforderungen im Hinterkopf wurde der Model Accelerator als erstes Tool entwickelt, das auf einer Plattform den Import und die Erstellung von Modellen sowie Unterstützungsfähigkeiten bietet. Als weitere Ergänzung zu Price-It and Underwrite-It von Earnix bietet der Model Accelerator Integrationsbeschleuniger, die eine problemlose Integration in die meisten gängigen Bezugssysteme und Formate ermöglicht, moderne Ansätze für einen Kickstart der Modellerstellung, wie Earnix Automatic GLM (AGLM), und hybride Modellierung.

Im Gegensatz zu anderen Rating-Engines versetzt Earnix Versicherer in die Lage, jedes beliebige von ihnen entwickelte Modell einzubringen und in der Produktion während der Preisgestaltung, dem Underwriting und der Bewertung zu nutzen. Diese Elemente reduzieren die Komplexität hinsichtlich der Interoperabilität von Modellen erheblich und eröffnen die Möglichkeit, moderne, führende, extern entwickelte Modelle zu erstellen und diese dennoch nativ innerhalb von Earnix zu verwenden.

"Die Operationalisierung von Modellen für maschinelles Lernen ist kompliziert und komplex. Unsere Kunden brauchen die Flexibilität, den besten analytischen Ansatz für ihre Anforderungen wählen zu können", sagte Yaron Lavie, Vice President, Products, Earnix. "Durch die Erweiterung der offenen Analysefähigkeiten, die Optimierung von Prozessen für den Einsatz von Modellen für maschinelles lernen in der Produktion und die Bereitstellung neuer Techniken für die schnellere Erstellung von Modellen befähigt der Model Accelerator unsere Kunden, die ausgeklügelte Modellierung auf die nächste Ebene zu heben."

Der Model Accelerator steigert die Transparenz und Nachvollziehbarkeit und verschafft den Geschäfts-, Underwriting- und Preisgestaltungsverantwortlichen und Regulierern ein klares Verständnis für die Art, wie Modelle genutzt werden. Dadurch verstehen die Experten für Preisgestaltung, Underwriting und Geschäftsabläufe die zentralen Variablen hinter den Prognosen und wie deren Anpassung die Prognosen der Modell beeinflussen können, so dass diese Modelle effektiv für fundiertere Geschäftsentscheidungen genutzt werden können.

Über Earnix

In den Bereichen Preisgestaltung, Rating, Underwriting, Produktanpassung und Telematik ist Earnix der Branchenführer für unternehmenskritische, skalierbare und cloudbasierte intelligente Lösungen. Diese vollständig integrierten Lösungen bieten extrem schnelle Investitionsrenditen und sollen den Betrieb internationaler Versicherer und Banken revolutionieren, indem sie Werte aus allen Bereichen des Unternehmens freisetzen. Seit 2001 ist das Unternehmen innovativ für Banken und Versicherungen tätig und betreut Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten mit Standorten in Amerika, Europa, in der Region Asien-Pazifik und in Israel.

1 Das Versicherungsgeschäft ist eine Branche im Wandel: Neue Entwicklungen erfordern neue Erfolgsstrategien. Im Auftrag von Earnix befragte die Market Strategy Group, LLC 400 globale Führungskräfte aus der Versicherungsbranche aus vielen verschiedenen Aufgabenbereichen und unterschiedlichsten Abteilungen wie C-Level, IT, Analyse, Produkte und Underwriting. Die Stichprobe umfasste Versicherungsgesellschaften aus den USA, Kanada, Europa und Australien und wurde im Mai und Juni 2023 erhoben. Der vollständige Bericht wird im Oktober 2023 erscheinen.

