Aroma King, eine führende, namhafte Vape-Marke aus Polen, hat ihr neuestes Einwegprodukt vorgestellt: den Cosmic Max, mit dem das Unternehmen seine Präsenz in Europa weiter ausbauen wird.

Seit 2020 hat sich Aroma King schnell einen guten Ruf in der europäischen Vaper-Szene aufgebaut. Cosmic Max, ein Produkt des Unternehmens, hat auf den europäischen Märkten, unter anderem in Spanien, Frankreich, Belgien und Österreich, Fuß gefasst. Das weitere Flaggschiff-Produkt der Marke, die Cosmic Box, befindet sich in Deutschland, Spanien und Italien kurz vor der Markteinführung.

Im wegweisenden Produkt Cosmic Max ist FEELM Max integriert, die weltweit erste Einweg-Keramikspulen-Heiztechnologie. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit 2 ml E-Flüssigkeit mehr als 800 Züge erreicht, während die meisten Einwegprodukte auf dem Markt nur bis zu 600 Züge bieten, und setzt damit einen neuen Branchenstandard in Regionen, in denen die EU-Richtlinie für Tabakerzeugnisse (TPD) Anwendung findet. Diese technologische Entwicklung stellt eine überlegene Alternative zu vielen Einwegprodukten dar, die auf Baumwollspulen basieren.

Cosmic Max setzt mit einer im Vergleich zu seinen Mitbewerbern um 30 Prozent höheren Anzahl an Zügen bei 2 ml E-Liquid einen neuen Branchenstandard. Die Keramikspule bietet den weiteren Vorteil, dass sie eine Geschmackskonsistenz von über 95 Prozent bietet. Diese Eigenschaften in Kombination mit dem unverwechselbaren, durchsichtigen E-Liquid-Tank des Geräts mindern Bedenken im Hinblick auf den E-Saft und erhöhen die optische Attraktivität des Geräts. Aroma King erhielt bei den Vapouround Awards 2023 die Auszeichnung "Industry Leader", was die große Bedeutung des Unternehmens in der Branche belegt.

Cosmic Max verfügt über ein elegantes zylinderförmiges Design und bietet mit 15 verschiedenen Geschmacksrichtungen eine große Vielfalt für den europäischen Markt. Das Feedback der Verbraucher war überwältigend positiv und hob häufig die "sanfte", "konsistente" und "hochwertige" Geschmacksnachbildung hervor.

Darüber hinaus wird die mit großer Spannung erwartete Cosmic Box, die sich durch ihr unverwechselbares Design auszeichnet, in den kommenden Monaten in Ländern wie Deutschland, Spanien und Italien auf den Markt kommen.

Aroma King

AROMA KING wurde 2020 gegründet und ist insbesondere für seine Einweg-Dampfgeräte bekannt, die mit viel Hingabe für erwachsene Verbraucher entwickelt wurden, die intelligenter dampfen möchten. Da immer mehr erwachsene Vaper entdecken, dass Einweggeräte ein angenehmes Dampferlebnis bieten, möchten wir ihnen ein praktisches, einfach zu bedienendes und preisgünstiges Gerät anbieten, das einen hervorragenden Geschmack bietet und sich von der Konkurrenz abhebt.

Über FEELM

Als Flaggschifftechnologie-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Basierend auf der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM Technologie zur authentischen Geschmacksreproduktion und innovative Elektroniktechnologie, um ein ultimatives, einzigartiges Vaping-Erlebnis zu erzielen.

