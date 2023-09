Nasdaq Helsinki Ltd: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp As from 21 September, 2023, the market segment for the instruments specified below will change from HEL Warrants to HEL Warrants US Extended AE. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long name Current Market Segment New Market Segment as of effective date SE0020976231 LONG DOORDASH NORDNET F03 HEL Warrants HEL Warrants US Extend AE SE0020976223 LONG DOORDASH NORDNET F02 HEL Warrants HEL Warrants US Extend AE SE0020976215 LONG DOORDASH NORDNET F01 HEL Warrants HEL Warrants US Extend AE SE0020976728 SHRT DOORDASH NORDNET F01 HEL Warrants HEL Warrants US Extend AE SE0020976736 SHRT DOORDASH NORDNET F02 HEL Warrants HEL Warrants US Extend AE SE0020976744 SHRT DOORDASH NORDNET F03 HEL Warrants HEL Warrants US Extend AE