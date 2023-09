CBM bringt in das Portfolio von SK pharmteco umfassendes Know-how aus dem Zell- und Gentherapiebereich ein und setzt die Strategie von SK pharmteco fort, Kunden eine durchgängige, multimodale Unterstützung zu bieten.

SK pharmteco investierte zuvor, im Jahr 2022, 350 Millionen US-Dollar in das CBM

SK pharmteco setzt seinen Weg zum führenden CDMO im Bereich Multimodalität fort und erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an dem in Philadelphia ansässigen Center for Breakthrough Medicines (CBM) für die Zell- und Gentherapie. Mit diesem Schritt erweitert SK pharmteco sein technisches Know-how, seine Produktionskapazitäten und seine geografische Reichweite.

Die heutige Ankündigung erfolgt weniger als zwei Jahre nach einer ersten Kapitalinvestition in Höhe von 350 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 und schließt an die im März 2021 erfolgte Übernahme von Yposkesi, einem französischen CDMO für die Herstellung viraler Vektoren, durch SK pharmteco an. Nach dem Abschluss der neuen Vereinbarung wird SK pharmteco eine Mehrheitsbeteiligung am CBM halten; die betrieblichen Abläufe von CBM werden in Yposkesi integriert, um eine globale Geschäftseinheit für Zell- und Gentherapien (CGT) mit bisher unerreichten Fähigkeiten und Kapazitäten aufzubauen.

"Mit CGT-Produktionsstätten in Europa und in den USA ist SK pharmteco seinem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen, ein führender CDMO-Anbieter zu werden, der sowohl chemische Wirkstoffe als auch biologische Arzneimittel herstellt", so Joerg Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco. "Auf unserem Weg von einem führenden Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung niedermolekularer Wirkstoffe zu einem führenden Unternehmen für Multimodalitäten, einschließlich CGT, werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, lebensrettende Therapien für Patienten in aller Welt bereitzustellen und unseren Kunden Lösungen anzubieten."

SK pharmteco wird in den USA und in Europa über durchgängige Angebote an Zell- und Gentherapien verfügen, die umfassende Dienstleistungen und Fachkenntnisse bereithalten. Zu diesen zählen die Prozessentwicklung, die Produktion von Plasmid-DNA, die Herstellung viraler Vektoren, die Verarbeitung von Zelltherapien sowie voll integrierte Test- und Analysefunktionen.

Außerdem wird SK pharmteco weiterhin in den Aufbau einer CDMO-Anlage für Zell- und Gentherapien investieren, die im Hinblick auf die Kapazitäten und Fähigkeiten zu den größten ihrer Art zählt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf neuen Technologien und neuen Ansätzen, welche die bestehenden Plattformen ergänzen, die den Kunden sowohl für adhärente Verfahren als auch für Suspensionsverfahren angeboten werden.

"Wir vom Center for Breakthrough Medicines freuen uns sehr, uns dem Unternehmen SK pharmteco anzuschließen, einem weltweit führenden Unternehmen in der CDMO-Branche", so Audrey Greenberg, Mitbegründerin und Chief Business Officer des CBM. "Durch die Zusammenarbeit mit Yposkesi, AMPAC Fine Chemical und SK Biotek sind wir bestens aufgestellt, um gemeinsam mit unseren Kunden Millionen von Menschenleben auf der ganzen Welt zu retten."

SK pharmteco ist ein Tochterunternehmen von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Investmentgesellschaft der SK Group, des zweitgrößten Mischkonzerns in Südkorea. SK pharmteco verfügt über 13 Niederlassungen und Produktionsstätten in den USA, in Europa und in Korea, die alle die gemeinsame Vision verfolgen, bis zum Jahr 2026 mehr als 200 Millionen Patienten mit lebensverändernden und lebensrettenden Therapien zu versorgen.

Über SK pharmteco

SK pharmteco hat seinen Hauptsitz in Rancho Cordova (Kalifornien/USA) und ist ein weltweit tätiges Auftragsunternehmen für die Produktentwicklung und -herstellung (CDMO), das sich auf die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), von hochentwickelten Zwischenprodukten sowie von Zell- und Gentherapeutika für die pharmazeutische Industrie spezialisiert hat. SK pharmteco setzt sich aus sechs Geschäftsbereichen zusammen: SK Biotek Korea, SK Biotek Ireland, AMPAC Fine Chemicals, AMPAC Analytical Laboratories in den USA, Yposkesi und das Center for Breakthrough Medicines. SK pharmteco gehört zu SK Inc, der strategischen Investmentgesellschaft der südkoreanischen SK Group. Weitere Informationen über SK pharmteco finden Sie unter skpharmteco.com. Weitere Informationen zu SK finden Sie unter sk.com.

Über das Center for Breakthrough Medicines

Das Center for Breakthrough Medicines (CBM) ist ein auf die Bedürfnisse von Patienten ausgerichtetes, speziell entwickeltes Auftragsunternehmen (CDMO) für die Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien, das es Pharma- und Biotechnologieunternehmen ermöglicht, lebensrettende Therapien auf globaler Ebene zu entwickeln, zu testen und herzustellen. Das CBM ist ideal im Herzen des Cellicon Valley in Philadelphia gelegen und ist der US-amerikanische Hauptsitz von SK pharmteco Cell Gene, das sich aus CBM und Yposkesi, einem in Paris ansässigen CDMO für virale Vektoren zusammensetzt. Die beiden Unternehmen werden dort die weltweit besten und erfahrensten Experten zusammenbringen, die mit modernsten, innovativen Technologien ausgestattet sind, um weltweit skalierbare, durchgängige Best-in-Class-Dienstleistungen anzubieten und lebensverändernde und lebensrettende Therapien bereitzustellen.

