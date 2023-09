Das vom CBE JU geförderte Projekt SuperBark wird natürliche Bestandteile von Weichholzrinde untersuchen, um neue biobasierte Klebstoffe und Beschichtungen für Holzplatten und Verpackungspapier zu entwickeln. Das vierjährige Projekt wird die Nachhaltigkeit und das Sicherheitsprofil von Klebstoffen und Beschichtungsprodukten im Vergleich zu Lösungen auf fossiler Basis verbessern.

Klebstoffe und Beschichtungen sind ein wesentlicher Bestandteil alltäglicher Verbraucherprodukte auf Holzbasis. Die meisten Klebstoffe und Beschichtungen, die derzeit auf dem Markt sind, werden jedoch mit fossilen und schädlichen Chemikalien hergestellt, was dem Ziel der EU widerspricht, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bürger und die Umwelt zu schützen.

Als Lösung hat das Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) SuperBark finanziert ein Forschungs- und Innovationsprojekt, das sichere und nachhaltige Klebstoffe und Beschichtungen aus Kiefern- und Fichtenrinde entwickeln wird, die wichtige industrielle Nebenströme der Forstindustrie sind. SuperBark wird vom VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. koordiniert, und das interdisziplinäre Konsortium des Projekts besteht aus 12 Partnern aus acht Ländern. SuperBark begann am 1.September 2023 und läuft bis August 2027.

Das Projekt zielt darauf ab, Klebstoffe und Beschichtungen mit einem biobasierten Anteil von 95 zu entwickeln, zu testen und zu validieren, die fossile Lösungen in Verbraucherprodukten in den Bereichen Möbel, Bau, Transport und Verpackung ersetzen. Um dies zu erreichen, wird SuperBark Polyphenole verwenden, die mit einer neuen alkalischen Fraktionierungstechnologie aus Baumrinde extrahiert werden, sowie Cellulose-Nanofibrillen, die aus zellulosereichen Rindenresten gewonnen werden.

"SuperBark zielt darauf ab, die Exposition der Verbraucher gegenüber formaldehydhaltigen Harzen und per- und polyfluorierten Substanzen, die in Beschichtungen verwendet werden, zu vermeiden. Die Forschung wird sich an den Grundsätzen von Safe and Sustainable by Design orientieren und digitale Technologien anwenden, um die Entwicklung von Klebstoffen und Beschichtungen zu Produkten zu beschleunigen, die sich nachhaltig auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auswirken", sagt Marc Borrega, Senior Scientist und Projektmanager von VTT.

Im Rahmen von SuperBark werden die Partner die Sicherheit, Nachhaltigkeit, technische und wirtschaftliche Leistung der Klebstoffe und Beschichtungen bewerten, um weitere F&E-Maßnahmen zur Kommerzialisierung der entwickelten Prozesse und Produkte einzuleiten, die den Bedarf an fossilen, gefährlichen Chemikalien und Polymeren, die heute üblicherweise für holzbasierte Produkte verwendet werden, reduzieren.

Über SuperBark

SuperBark ist eine vierjährige Initiative, die vom CBE JU im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont Europa der Europäischen Union mit 4,5 Millionen Euro finanziert wird. Das Projekt begann am 1. September 2023. SuperBark wird vom VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. koordiniert, und das Konsortium umfasst 12 Partner aus acht Ländern. Die Profile der Partner umfassen vier industrielle Partner: Adler-Werk Lackfabrik Johannberghoffer GmbH Co KG, Metsä Group, Goricane Tovarna Papirja Medvode d.d, Kastamonu Entegre, sechs Forschungs- und Technologieorganisationen: Fraunhofer Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten Forschung EV, Rigas Tehniska Universitate, Holzforschung Austria Österreichische Gesellschaft Für Holzforschung, Luxembourg Institute Of Science And Technology, Institut Za Celulozo In Papir, Fundacion Tecnalia Research Innovation, und ein kleines und mittleres Unternehmen: CLIC Innovation Oy.

Contacts:

Wenn Sie mehr über SuperBark erfahren möchten, kontaktieren Sie bitte den Project Coordinator Marc Borrega, marc.borrega@vtt.fi, +358 40 4820 837, or info@superbark.eu