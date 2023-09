Cognitive Mesh führt "denkende Technologie" in Heim-WLAN-Netzwerke ein

Linksys, eine Ikone der Home- und Small-Office-Konnektivität, stellt in einer Mitteilung seine neue "Cognitive Mesh"-Funktion vor, die bereits im Velop Pro 6E verfügbar ist und in wenigen Monaten auf Velop Pro 7, Velop Micro Router 6 und Velop Micro Mesh 6 erweitert wird.

Im Technologiebereich bezieht sich der Begriff "Cognitive" auf "denkende Technologien", die deterministisch Probleme lösen können entweder durch Benutzerauswahl oder durch Automatisierung. Linksys Cognitive Mesh konzentriert sich in Phase 1 seiner Implementierung, die vollständig auf der Grundlage von Benutzereingaben und -rückmeldungen entwickelt wurde, auf die Benutzerauswahl, um Folgendes zu erreichen:

Blitzschnelle Einrichtung eines WiFi Multi-Mesh Node-Systems (bis zu 3 Nodes in weniger als 10 Minuten)*

Vom Benutzer wählbare WiFi-Mesh-Netzwerktopologie für den Wohnbereich oder ein kleines Büro (direkte Mesh-Node-Verbindung zum Router oder Mesh-Node- Daisy-Chain-Verbindung zum Router)

Vom Benutzer wählbarer Betriebsmodus des WiFi-Mesh-Netzwerks für den Wohnbereich oder ein kleines Büro (Zusammenarbeit, Streaming, Spiele oder Internet der Dinge (IoT))

Phase 1 von Linksys Cognitive Mesh wird bis zum Ende dieses Kalenderjahres abgeschlossen sein und ist speziell für Produkte mit Qualcomm® Immersive Home- und Qualcomm® Networking Pro Series-Plattformen konzipiert, die in den WiFi-Bändern 2,4 GHz, 5,0 GHz und 6 GHz betrieben werden. Linksys Cognitive Mesh ist nicht für die Interoperabilität mit Linksys Intelligent Mesh vorgesehen und sollte nicht im selben Mesh-Netzwerk eingesetzt werden. Phase 2 von Linksys Cognitive Mesh befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und wird neue patentierbare Methoden zur Senkung der Energie- und Betriebskosten eines Whole Home WiFi Mesh-Systems sowie die automatische Optimierung der Betriebsmodi des WiFi Mesh Systems bieten.

"WiFi-Mesh-Systeme entwickeln sich schnell zum Mainstream für Heim- und kleinere Büronetzwerke", erklärt Timothy Tsai Director of Product Development bei Linksys. "Einfachheit ist für den Erfolg von Mesh-Netzwerken entscheidend. Dazu müssen die halbstatischen Methoden der Vergangenheit durch echtzeitnahe kognitive oder denkende Technologien ersetzt werden, die die Gegenwart neu definieren und die Zukunft bestimmen werden."

Über Linksys

"Wir bei Linksys entwickeln Einfachheit, um unseren Kunden Komplexität zu ersparen." Linksys ist eine kultige Marke, die ihr 35-jähriges Bestehen mit Innovationen für Konnektivität in Wohnbereichen und kleineren Büros feiert. Linksys hat zahlreiche Branchenpremieren auf den Markt gebracht und ist ausgewiesener Experte für die Bereitstellung einfacher, schneller, zuverlässiger und erschwinglicher Produkte für Privatanwender und kleine Büros ohne IT-Abteilung.

*Die Einrichtungszeiten können je nach Ihrem Heimnetzwerk variieren.

