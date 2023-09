Unternehmen in Großbritannien sind bei der Klimabildung, der Umsetzung von Klimaaktionsplänen und dem Kauf von Emissionsgutschriften weiter zurück als ihre europäischen Pendants

Erfahrene Führungskräfte im Bereich der Nachhaltigkeit sehen den Wert einer höheren Bezahlung (82 %) für hochintegrierte Gutschriften

94 der Unternehmen glauben, dass Emissionsgutschriften einen positiven Einfluss auf das Klima haben, aber fehlende Budgets und Ressourcen begrenzen die Wirkung

Zwei Drittel der Verbraucher kaufen eher bei einer Marke ein, die Emissionsgutschriften verwendet

Eine neue Umfrage des Klimaschutzunternehmens Patch stellt einen klaren Zusammenhang zwischen der Klimabildung, den Fortschritten von Unternehmen im Bereich des Klimaschutzes und dem Wert von Emissionsgutschriften fest. Unternehmer mit fortgeschrittenen Nachhaltigkeitskenntnissen sehen den Wert darin, im Durchschnitt 82 mehr für hochintegrierte Gutschriften zu zahlen als diejenigen, die noch nicht so lange in dieser Branche tätig sind. Diese fortschrittlichen Unternehmen beteiligen sich auch auf wirkungsvollere Weise am Emissionshandelsmarkt. 24 dieser Unternehmen haben Berichten zufolge Emissionsgutschriften im Wert von über 100.000 Tonnen erworben.

"Die sachkundigsten Klimaakteure sind immer noch von der Wirksamkeit von Emissionsgutschriften überzeugt", sagte Brennan Spellacy, CEO und Mitbegründer von Patch. "Erfahrene Nachhaltigkeitsexperten und auch die Wissenschaftler, die den jüngsten UN-Klimabericht verfasst haben, sind sich einig, dass die Welt den Kohlenstoffabbau und die Kohlenstoffvermeidung ausweiten muss, um den globalen Temperaturanstieg zu stabilisieren."

Die Umfrage befragte über 300 leitende Entscheidungsträger im Bereich Nachhaltigkeit in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Der Haupttrend war immer derselbe: Mit zunehmender Erfahrung im Klimabereich wächst auch das Verständnis und der Wert von Anreizen zur Klimafinanzierung, wie z.B. Emissionsgutschriften, um die globalen Klimaziele zu erreichen.

Die deutschen Nachhaltigkeitsmanager haben den Berichten zufolge die größten Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzpläne gemacht. Ihre Klimaschutzstrategien sind im Durchschnitt seit fünf oder mehr Jahren in Kraft, während die meisten französischen und britischen Nachhaltigkeitsmanager ihre Pläne seit weniger als fünf Jahren in Kraft haben.

Ihre Klimaschutzstrategien sind im Durchschnitt seit fünf oder mehr Jahren in Kraft, während die meisten französischen und britischen Nachhaltigkeitsmanager ihre Pläne seit weniger als fünf Jahren in Kraft haben. Nur 65 der britischen Unternehmen gaben an, dass sie Emissionsgutschriften gekauft haben , während 85 der deutschen Unternehmen Gutschriften erworben haben.

, während 85 der deutschen Unternehmen Gutschriften erworben haben. Britische Unternehmen gaben an, dass sie den niedrigsten Preis pro Tonne für Kohlenstoff zahlen würden, 36 weniger als Frankreich und Deutschland, obwohl der Preis oft ein Indikator für Qualität ist.

Insgesamt ist die Wahrnehmung von Emissionsgutschriften bei den Unternehmen hoch. Immerhin 94 aller befragten Nachhaltigkeitsmanager gaben an, dass sie glauben, dass Emissionsgutschriften einen positiven Einfluss auf das Klima haben. Insgesamt 37 der Nachhaltigkeitsverantwortlichen und Branchenneulinge gaben jedoch an, dass die Sicherung von Budgets und Ressourcen für Klimaprogramme die größte Herausforderung bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitspläne darstellt.

Patch befragte außerdem mehr als 1.500 Verbraucher in denselben Regionen, von denen zwei Drittel angaben, dass sie eher bei einer Marke einkaufen würden, die Emissionsgutschriften zur Unterstützung ihrer Klimastrategien einsetzt. Die Mehrheit dieser Verbraucher war auch der Meinung, dass die Verantwortung für die Abmilderung der Klimaauswirkungen ihrer Einkäufe bei den Unternehmen liegt.

Insbesondere die Verbraucher in Großbritannien und Deutschland gaben an, dass sie darauf vertrauen, dass die Unternehmen sinnvolle Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen (75 %), aber nur 13 geben an, dass sie diesen Maßnahmen "voll und ganz" vertrauen. Im Gegensatz dazu gaben 27 aller Verbraucher an, dass ihr Vertrauen gestärkt wird, wenn Unternehmen mit Drittorganisationen zusammenarbeiten, um über ihre Klimaschutzmaßnahmen zu informieren. Diese Vertrauenslücke zeigt eine Chance für Unternehmen auf, mit Gruppen wie der Science Based Targets Initiative zusammenzuarbeiten, die dabei hilft, Klimamaßnahmen in Unternehmen zu messen und darüber zu informieren, sowie mit Patch, die über den Kauf von Emissionsgutschriften informieren, um das Vertrauen ihrer Kunden in den Klimaschutz zu stärken.

Die Ergebnisse dieser Umfrage deuten auf ein weit verbreitetes Vertrauen in Emissionsgutschriften als Schlüsselkomponente zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen hin. Dieses Gefühl wird sowohl von Verbrauchern als auch von Unternehmen geteilt und wächst mit dem zunehmenden Wissen über Nachhaltigkeit.

Den vollständige Bericht, Climate pioneers: Who leads on sustainability in Europe, finden Sie auf patch.io.

Über Patch: Patch ist die Infrastruktur, die den Emissionshandelsmarkt der Zukunft antreibt. Die Patch-Software bringt Einkäufer von Unternehmen, Projektentwickler, Finanziers und politische Entscheidungsträger zusammen, um die Transparenz zu erhöhen und den Klimaschutz zu modernisieren. Unternehmen wie Credit Suisse, Bain Company und Aviva nutzen Patch, um über direkte Käufe, mehrjährige Abnahmeverträge und digitale Transaktionen über eine API auf das breiteste Netzwerk geprüfter Emissionsgutschriften zuzugreifen. Mit mehr als 310 Millionen Tonnen Kohlenstoff, die auf Patch aktiv verwaltet werden, nutzen auch Projektentwickler Patch, um ihre Abläufe zu optimieren und ihre Wirkung zu steigern. Wenn Sie helfen möchten, den Planeten wieder ins Gleichgewicht zu bringen, besuchen Sie patch.io.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230919958368/de/

Contacts:

Katie Lyons, Global Communications (katie@patch.io)