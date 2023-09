Führungskräfte diskutieren über Strategien zur Förderung von Innovationen in IT und ERP bei Veranstaltungen in Orlando, Barcelona und Tokio

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie Salesforce- und AWS-Partner, wird im Herbst an drei globalen Gartner IT Symposium/Xpo-Events teilnehmen. Die Veranstaltungen folgen auf die Ausstellung und Präsentation beim IT Symposium Gold Coast zu Beginn dieses Monats.

Rimini Street wird bei den IT Symposien in Orlando, Barcelona und Tokio die Leitung von Sessions übernehmen und in Diskussionen wichtige Fragen erörtern, darunter: Wie wird eine optimale Balance zwischen Innovation und Umsetzung erreicht. Wie lassen sich Best Practices anwenden, um die IT in ein Profitcenter zu verwandeln Und wie werden Strategien entwickelt, um verborgene Ressourcen freizusetzen und Geschäftsinitiativen voranzutreiben.

"Seit Jahren ist Rimini Street bei den Gartner IT Symposien mit Rednern präsent und hält Vorträge, um mit führenden CIOs und IT-Managern aus der ganzen Welt neue Perspektiven und Maßnahmen zu diskutieren, mit denen sie einen messbaren Geschäftswert generieren können", so Eric Helmer, EVP und Chief Technology Officer bei Rimini Street. "Wir freuen uns darauf, die Community mit zeitnahen, hochwertigen Erkenntnissen zu versorgen, wie Innovation, Rentabilität und Agilität heute und in Zukunft optimiert werden können."

Gartner IT Symposium/Xpo Orlando

Vom 16. bis 19. Oktober wird Rimini Street beim Gartner IT Symposium/Xpo in Orlando, Florida, vertreten sein. Der CEO von Rimini Street, Seth Ravin, wird vor Ort sein und nähere Einblicke in die Ausbalancierung von Geschäftsbetrieb und Innovationen gewähren.

Nehmen Sie an folgenden Sessions mit Führungskräften von Rimini Street teil:

"From Cost Center to Profit Center: How to Evolve IT Systems into Engines" , Eric Helmer SVP und Chief Technology Officer, Rimini Street. Montag, 16. Oktober, 15.45 bis 16.15 Uhr.

, Eric Helmer SVP und Chief Technology Officer, Rimini Street. Montag, 16. Oktober, 15.45 bis 16.15 Uhr. "Proven Strategies for Protecting Profitability and Growth" , Eric Helmer. Dienstag, 17. Oktober, 10.00 bis 10.20 Uhr.

, Eric Helmer. Dienstag, 17. Oktober, 10.00 bis 10.20 Uhr. "Turn IT into a Profit Center and Innovation Driver" , Michael Perica, EVP und Chief Financial Officer, Rimini Street. Dienstag, 17. Oktober, 13.45 bis 14.15 Uhr.

, Michael Perica, EVP und Chief Financial Officer, Rimini Street. Dienstag, 17. Oktober, 13.45 bis 14.15 Uhr. "Striking the Right Balance Between ERP Operations and Innovation" , Seth Ravin, CEO, President und Chairman of the Board, Rimini Street. Dienstag, 17. Oktober, 15.45 bis 16.15 Uhr.

, Seth Ravin, CEO, President und Chairman of the Board, Rimini Street. Dienstag, 17. Oktober, 15.45 bis 16.15 Uhr. Nehmen Sie am Networking-Dinner für Führungskräfte von Rimini Street im Il Mulino in Garden Grove am Montag, 16. Oktober, 19.30 bis 22.00 Uhr teil.

Rimini Street erwartet Sie am Stand 915. Besuchen Sie die Website von Rimini Street, um mehr über die Vorträge und das Networking-Dinner für Führungskräfte zu erfahren und um Eins-zu-Eins-Gespräche mit Führungskräften von Rimini Street beim Gartner IT Symposium/Xpo Orlando zu vereinbaren.

Gartner IT Symposium/Xpo Barcelona

Als nächstes wird Rimini Street vom 6. bis 9. November auf dem Gartner IT-Symposium in Barcelona, Spanien, vertreten sein. Zu den geplanten Vorträgen gehören:

"From Cost Centre to Profit Centre: How to Evolve IT Systems into Engines" , Eric Helmer.

, Eric Helmer. "Turn IT into a Profit Centre and Innovation Driver", Emmanuelle Hose, GVP und Theatre GM, EMEA, Rimini Street.

Besuchen Sie die Website von Rimini Street für weitere Einzelheiten zu den Vorträgen und um Eins-zu-Eins-Gespräche mit Führungskräften von Rimini Street beim Gartner IT Symposium/Xpo Barcelona zu vereinbaren.

Gartner IT Symposium/Xpo Tokyo

Vom 13. bis 15. November wird Rimini Street am Gartner IT Symposium in Tokio, Japan, teilnehmen. Zu den geplanten Vorträgen gehören:

"From Cost Center to Profit Center: How to Evolve IT Systems into Engines" , Eric Helmer.

, Eric Helmer. "Turn IT into a Profit Center and Innovation Driver" , Nobutake Gohdo, Chief Technology Officer Japan, Rimini Street.

, Nobutake Gohdo, Chief Technology Officer Japan, Rimini Street. "Proven Strategies for Protecting Profitability and Growth", Yorio Wakisaka, GVP und Regional GM, Japan, Rimini Street.

Besuchen Sie die Website von Rimini Street für weitere Einzelheiten zu den Vorträgen und um Eins-zu-Eins-Gespräche mit Führungskräften von Rimini Street beim Gartner IT Symposium/Xpo Tokyo zu vereinbaren.

Auf dieser Seite können sich Besucher des Gartner-Symposiums/Xpo über alle aktuellen Entwicklungen informieren und mit Führungskräften und Kollegen von Rimini Street austauschen, um zu erfahren, wie sie Wachstum und Rentabilität durch ihre IT-Strategie fördern können. Termine für Eins-zu-Eins-Gespräche mit Führungskräften von Rimini Street werden in der zeitlichen Reihenfolge der Anfrage vergeben.

Über Gartner IT Symposium/Xpo

Gartner IT Symposium/Xpo 2023 ist das weltweit wichtigste Treffen für CIOs und andere IT-Führungskräfte. Auf diesen Konferenzen erfahren IT-Führungskräfte, wie sie die aktuellen Herausforderungen bewältigen und wichtige Entwicklungen anstoßen können, indem sie die erforderlichen Visionen und Ergebnisse entwickeln, um ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gartner.com/en/conferences/na/symposium-us.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen zum Durchführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware an und ermöglicht Kunden, bessere Unternehmensergebnisse zu erzielen, ihre Kosten erheblich zu senken und Ressourcen für Innovationen optimal zuzuweisen. Bis heute haben sich über 5.200 Fortune 500, Fortune Global 100, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus verschiedenen Branchen für Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Softwarelösungen für Unternehmen entschieden. Weitere Informationen finden Sie unter riministreet.com. Folgen Sie Rimini Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimme Aussagen in diesem Dokument basieren nicht auf vergangenen Fakten, sondern sind auf die Zukunft gerichtete Aussagen für Zwecke der Safe Harbor-Bestimmungen gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese sind üblicherweise zu erkennen an Formulierungen wie: "voraussagen," "glauben," "fortführen," "könnte," "derzeit," "schätzen," "erwarten," "zukünftig," "beabsichtigen," "dürfen," "möglicherweise," "Ausblick," "Plan," "möglich," "potenziell," "prognostizieren," "Projekt," "scheinbar," "suchen," "sollte," "wird," "würde" oder andere ähnliche Worte oder Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf unsere Erwartungen an zukünftige Ereignisse, Möglichkeiten, unsere globale Expansion und sonstige Wachstumsinitiativen und unsere diesbezüglichen Investitionen, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Diese Aussagen gründen auf unterschiedlichen Annahmen und auf den derzeitigen Erwartungen des Managements. Es handelt sich nicht um eine Vorhersage der tatsächlichen Leistung, noch basieren sie auf Tatsachen der Vergangenheit. Diese Aussagen unterliegen einigen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf das Geschäft von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: ungünstige Entwicklungen im Verlauf von und Kosten in Verbindung mit der Verteidigung bei laufenden Rechtsverfahren oder neue Rechtsverfahren, einschließlich schwebende Widerspruchsverfahren; zusätzliche Ausgaben aufgrund von Unterlassungsanordnungen gegen bestimmte unserer Geschäftspraktiken und die Auswirkungen auf unsere zukünftigen Kosten; Veränderungen im geschäftlichen Umfeld von Rimini Street, was wirtschaftliche Rezessionen sowie Veränderungen der Wechselkurse sowie eine Veränderung der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Bedingungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Branche, in der wir und unsere Kunden tätig sind, einbezieht; die Entwicklung des Umfelds für das Management und den Support von Unternehmenssoftware und unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu halten und unsere Kundenbasis weiter auszubauen; erheblicher Wettbewerb in der Branche für Software-Supportdienste; Kunden übernehmen unser umfangreiches Portfolio an Diensten und Produkten sowie kurz vor der Markteinführung stehende Dienste selbst; Schätzungen unseres Marktpotenzials und Erwartungen der Kunden im Hinblick auf Einsparungen durch die Zusammenarbeit mit anderen Anbietern; Schwankungen in unserem Vertriebszyklus und Risiken bezüglich der Kundenbindung; der Verlust von einem oder mehreren Mitgliedern unseres Managementteams; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtiges Personal zu werben und zu halten; Herausforderungen beim Management von profitablem Wachstum; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, Aktienkapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen zu generieren und Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zur Finanzierung des Wachstums zu generieren; die Auswirkungen von ökologischen, sozialen und politischen Einflüssen; Risiken in Verbindung mit globalen Geschäftstätigkeiten; unsere Fähigkeit, unautorisierte Zugriffe auf unsere IT-Systeme sowie Cybersecurity-Bedrohungen abzuwehren, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzvorschriften einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem über unsere Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu erweitern; Veränderungen in der Gesetzgebung und beim Erlass von Bestimmungen, was Steuern und ungünstige Auswirkungen auf die Besteuerung einschließt, oder unser Unvermögen, entsprechende steuerliche Rückstellungen zu bilden; Bedienung unserer laufenden Kreditfazilitäten und das damit einhergehende Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheit aus dem Übergang zu SOFR oder sonstiger Benchmarks für Zinssätze; ausreichende Barbestände oder Barmitteläquivalente, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; der Betrag und die zeitliche Umsetzung von Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, dadurch den Aktienwert anzuheben; Unsicherheit im Hinblick auf den langfristigen Wert der Aktienpapiere von Rimini Street; Katastrophen, die die Geschäftstätigkeit von Rimini Street oder von deren Kunden unterbrechen und diejenigen, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht im Formular 10-Q, das am 2. August 2023 eingereicht wurde, sowie in der jeweils aktuellen Version des Formulars Q-10 und des Formulars 8-K sowie sonstigen Dokumenten, die Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission einreicht, aufgeführt sind. Darüber hinaus beziehen sich zukunftsweisende Aussagen auf die Erwartungen, Pläne oder Vorhersagen zu zukünftigen Ereignissen und Ansichten, so wie sie sich zum jeweiligen Zeitpunkt aus der Sicht von Rimini Street darstellen. Die Einschätzung von Rimini Street kann sich aufgrund von späteren Ereignissen und Entwicklungen ändern. Obwohl es im eigenen Ermessen von Rimini Street steht, Prognosen zu ändern, ist das Unternehmen mit Ausnahme gesetzlich vorgeschriebener Fälle nicht dazu verpflichtet. Die auf die Zukunft gerichteten Aussagen sind nach dem Datum dieses Dokuments im Hinblick auf die Einschätzungen von Rimini Street nicht mehr zuverlässig.

2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern. Überdies sind Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com