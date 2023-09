BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag (14.00 Uhr) bei einer Festveranstaltung zum 75-jährigen Bestehen des Deutschen Bauernverbands in Berlin erwartet. Er will den Landwirten und Landwirtinnen unter anderem für ihre tagtägliche Arbeit für die Versorgung mit guten und gesunden Lebensmitteln danken, wie es vorab von der Bundesregierung hieß. Der Deutsche Bauernverband war 1948 gegründet worden und vertritt nach eigenen Angaben nach wie vor rund 90 Prozent der knapp 250 000 Landwirtschaftsbetriebe. Als bundesweite Dachorganisation vereint er 18 Landesbauernverbände./sam/DP/nas