LONDON (dpa-AFX) - Die Lebensmittelhändler Aldi und Lidl setzen ihre Erfolgstory in Großbritannien fort. Das geht aus einer Analyse des Marktforschungsunternehmens Kantar hervor. Britische Medien hatten zwar kürzlich berichtet, dass die deutschen Discounter unter Druck geraten seien, weil sie im dritten Quartal leicht Marktanteile verloren hatten. Doch Kantar, das die Zahlen zusammengetragen hat, teilt diese Interpretation nicht, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Aldi hat in Großbritannien inzwischen 10,1 Prozent Marktanteil und liegt auf Platz vier der größten britischen Supermarktketten, bei Lidl sind es 7,6 Prozent - das waren jeweils 0,1 Prozentpunkte weniger als im Quartal davor. Britische Zeitungen nahmen das zum Anlass, das Ende des Siegeszugs der deutschen Discounter auszurufen. "Britische Supermärkte starteten eine Preiskrieg-Offensive", hieß es im "Telegraph". Der Kantar-Sprecher sagte, bei dem leichten Rückgang im dritten Quartal seien jedoch beispielsweise saisonale Effekte einzubeziehen. "Wir würden diese Interpretation nicht unterstützen." Aldi bleibe die am schnellsten wachsende Supermarktkette in Großbritannien.

Im Vergleich zum Vorjahr legten die beiden Discounter kräftig beim Umsatz zu. Aldi verzeichnete ein rekordverdächtiges Wachstum von 17,1 Prozent, bei Lidl waren es 16 Prozent. Zwar verlangsame sich das Wachstum etwas, doch das sei auch im Zusammenhang mit einem sehr starken Zuwachs im Vorjahr zu sehen. Der Erfolgskurs dürfe sich fortsetzen, prognostizierte Kantar-Handelsexperte Fraser McKevitt. Hintergrund sei, dass die Inflationsrate für Lebensmittel in Großbritannien zwar gesunken sei, aber noch immer bei hohen 12,2 Prozent liege./cmy/DP/zb