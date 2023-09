BERLIN (dpa-AFX) - Ein Jahr vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen und angesichts hoher Umfragewerte für die AfD hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, die Potenziale im Osten betont und vor Verzagtheit gewarnt. "Ich glaube, dass wir in Ostdeutschland eine riesige Chance haben, in den nächsten fünf Jahren extreme Fortschritte zu machen, bei den Löhnen und auch in der Ansiedlung von großen Unternehmen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Dazu braucht es aber eine Stimmung, die nicht verzagt ist und Akteure vor Ort, die diese Chancen konstruktiv gestalten", fügte er hinzu. Wenn die Kommunal- und Landtagswahlen im kommenden Jahr dazu auch einen Beitrag leisteten, würde ihn das freuen.

In einem Jahr, am 22. September 2024, wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Zuvor wählen am 1. September bereits Thüringen und Sachsen neue Parlamente. Umfragen sahen zuletzt in allen drei Bundesländern die AfD mit mehr als 30 Prozent vorn. Die anderen Parteien suchen nach Wegen, dieser Entwicklung zu begegnen.

Auf das Thema angesprochen sagte der aus Erfurt stammende Schneider: Die Menschen hätten es bei den Wahlen im nächsten Jahr in der Hand, in welche Richtung sich die Länder entwickelten. "Da ist noch nichts entschieden." Als Regierungsmitglied könne und wolle er sich nicht zu anderen Parteien äußern. Die Menschen seien frei in ihrer Entscheidung. Die Parteien seien bis zu den Landtagswahlen aufgerufen, für mehr Zustimmung zu werben. "Ordentliches Regieren und die Fokussierung auf die realen Probleme der Menschen kann dabei einen Beitrag leisten, das gilt für die Regierungskoalition wie auch für die Opposition."