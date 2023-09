Die Ernte von Äpfeln und Birnen ist in den meisten Provinzen seit letzter Woche in vollem Gange. Trotz der Hitze in den ersten Erntetagen liegen die Unternehmen gut im Zeitplan. Dies berichtet der Niederländische Dachverband der Obsterzeuger (NFO). Auch qualitativ sieht das (Gesamt-)Bild überwiegend positiv aus. Bildquelle: Shutterstock.com Obwohl sich die Hitze zweifellos auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...