München (ots) -Der Bauvorbescheid für die Timber Factory ist rechtskräftig. Münchens erster Gewerbe-Campus in Holzbauweise wird auf einer Grundstücksfläche von über 28.000 m2 an der Baubergerstraße und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Moosacher Bahnhof entwickelt und über 59.000 m2 Bruttogeschossfläche bieten. Das Ensemble umfasst einen Gewerbehof sowie Bereiche für Produktion, Büros und Einzelhandel. Die Timber Factory entsteht in einem Joint Venture von UBM mit ARE Austrian Real Estate (ARE), die mit 40 % an dem Projekt beteiligt ist."Die Timber Factory bietet genau das, was in München derzeit fehlt. Vom Startup bis zur Firmenzentrale, von der Werkstatt bis zum hochwertigen Labor finden Mieter hier alle Möglichkeiten, eine optimale Verkehrsanbindung inklusive", sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG."Die Timber Factory ist die aktuell größte Projektentwicklung der ARE in Deutschland. Sie bietet mit einer klimafreundlichen Energieversorgung und der Holz-Hybrid-Bauweise beste Voraussetzungen für einen rundum nachhaltigen und zukunftsweisenden Gewerbe-Campus", betont Hans-Peter Weiss, CEO der ARE Austrian Real Estate. Bei rund 59.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche sollen gut 24.000 Quadratmeter Gewerbefläche, mehr als 27.000 Quadratmeter Büro- und nahezu 4.000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen entstehen.green. smart. and more.Neben der umweltfreundlichen Holz-Hybrid-Bauweise setzt die Timber Factory auch auf eine klimafreundliche Energieversorgung, die einen weiteren Beitrag zur Umwelt- und Ressourcenschonung im Betrieb leistet. Das Areal befindet sich in einem aufstrebenden Stadtviertel, das aufgrund zahlreicher Immobilienentwicklungen in der unmittelbaren Umgebung eine hohe Nachfrage auch in einem eingetrübten Umfeld verzeichnet.UBM hat sich zum Ziel gesetzt, der führende Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa zu werden. Durch die jüngst in Wien erfolgte Akquisition des "Timber Marina Towers" - nach heutigem Stand mit 113 Metern das höchste Holzhochhaus der Welt - werden bereits mehr als 300.000 Quadratmeter in Holz-Hybrid entwickelt. Damit entfallen 72 Prozent der Gesamt-Pipeline auf diese Bauweise.UBM Development und ARE hatten im Mai 2020 eine strategische Partnerschaft geschlossen, die auch ein weiteres Großprojekt, das Wiener "VILLAGE IM DRITTEN" umfasst.UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Die ARE Austrian Real Estate, kurz ARE, ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen in Österreich. Das Portfolio umfasst 582 Büro-, Wohn- und Gewerbeliegenschaften mit rund 1,9 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche. Der Verkehrswert des Bestandes beträgt rund 4,2 Milliarden Euro. Die Entwicklung attraktiver Stadtteile mit durchdachter Infrastruktur zählt zu den Kernkompetenzen der ARE. Ziel ist es gemeinsam mit Partnern und Stakeholdern Quartiere zu realisieren, die den Ansprüchen der Zukunft gerecht werden. Die ARE ist eine 100%-Tochter der BIG (Bundesimmobiliengesellschaft).Pressekontakt:Karl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGMob.: + 43 664 801873184E-Mail: karl.abentheuer@ubm-development.comSven HoffmannHead of Marketing DeutschlandUBM Development Deutschland GmbHTelefon: +49 30 91 58 06 50E-Mail: sven.hoffmann@ubm-development.comPressekontakt ARE:Alexandra TryfoniukPressestelleARE Austrian Real Estate GmbHTelefon: +43 664 807454213E-Mail: presse@are.atOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154801/5608014