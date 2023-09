Die Gesamtumsätze von Valneva beliefen sich im 1. Halbjahr 2023 auf 73,7 Mio. Euro im Vergleich zu 93,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022, was einem Rückgang von 20,9 Prozent entspricht. Der Rückgang stand im Zusammenhang mit einmaligen Umsätzen, die im Vorjahr im Zusammenhang mit dem Covid-19-Programm des Unternehmens verbucht wurden, so das Unternehmen. Die Produktumsätze von Valneva erreichten im 1. Halbjahr 2023 69,7 Mio. Euro im Vergleich zu 33,3 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2022, was einem Anstieg von 109,0 Prozent entspricht und angetrieben durch Umsätze der Reiseimpfstoffe Ixiaro und Dukoral war. Hier profitiert man von der anhaltenden Erholung der Reiseindustrie sowie von Preiserhöhungen, wie Valneva mitteilt. Die Umsätze mit dem ...

