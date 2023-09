DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat wie erwartet den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen, zugleich signalisierte sie, dass sie bereit ist, die Zinsen in diesem Jahr noch einmal anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen. Weil die Wirtschaftstätigkeit stärker ist als erwartet, rechnet die Mehrheit der Notenbanker damit, dass sie die Zinssätze auch im nächsten Jahr in der Nähe ihres derzeitigen Niveaus beibehalten müssen, wie aus den neuen Projektionen zu Zinsen, Wachstum und Inflation hervorgeht. "Wir sehen die derzeitige Haltung der Geldpolitik als restriktiv an", sagte Fed-Chairman Jerome Powell. Die Fed sei jedoch in der Lage, "bei der künftigen Straffung der Geldpolitik vorsichtig vorzugehen". Die Entscheidung über eine weitere Anhebung werde weitgehend davon abhängen, ob sich die Inflation in den USA in den kommenden Monaten weiter abschwäche. Der Median der Projektionen von 19 Notenbankern zeigt, dass der Leitzins bis Ende 2024 auf etwa 5,00 Prozent gesenkt wird, was zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr bedeuten würde, falls die Zinsen in diesem Jahr noch einmal erhöht werden. Für dieses und das nächste Jahr wird ein stärkeres Wirtschaftswachstum prognostiziert, und es wird nun mit einem geringeren Anstieg der Arbeitslosigkeit gerechnet als in den Prognosen vom Juni. Die Projektion für die Kerninflation für das vierte Quartal senkte die Fed auf 3,7 zurück, verglichen mit der Juni-Projektion von 3,9 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 96 zuvor: 96 - CH 09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 2,00% zuvor: 1,75% - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 5,50% zuvor: 5,25% - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September PROGNOSE: -16,4 zuvor: -16,0 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 220.000 Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -222,50 Mrd USD 1. Quartal: -219,30 Mrd USD Philadelphia-Fed-Index September PROGNOSE: 0,0 zuvor: +12,0 16:00 Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Verkauf bestehender Häuser August PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.763,00 -0,5% E-Mini-Future S&P-500 4.431,75 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 15.083,50 -0,5% Nikkei-225 32.595,26 -1,3% Schanghai-Composite 3.095,37 -0,4% Hang-Seng-Index 17.667,11 -1,2% +/- Ticks Bund -Future 129,32 -28 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.781,59 +0,7% DAX-Future 15.848,00 +0,1% XDAX 15.696,95 +0,1% MDAX 27.184,19 +1,0% TecDAX 3.066,70 +1,5% EuroStoxx50 4.275,98 +0,8% Stoxx50 4.007,10 +0,7% Dow-Jones 34.440,88 -0,2% S&P-500-Index 4.402,20 -0,9% Nasdaq-Comp. 13.469,13 -1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,60 +18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Am deutschen Aktienmarkt deuten sich neue Wochentiefs an. Der Future-Handel weist auf DAX-Stände nur noch knapp über 15.600 Punkte hin. Die Erholungsgewinne aus dem Verlauf vom Mittwoch wurden bereits nach der Fed-Sitzung am Vorabend wieder abgegeben. Die US-Notenbank hat zwar die Leitzinsen unverändert gelassen, rechnet aber mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr und nur noch 2 statt 4 Zinssenkungen im kommenden Jahr. "Die restriktiven Töne von Fed-Chef Jerome Powell schickten die Märkte auf Talfahrt", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Und am Donnerstag könnten europäische Notenbanken die Geldpolitik weiter straffen. Am Nachmittag könnte dann der Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia Aufschluss geben, ob es um die US-Konjunktur tatsächlich so gut bestellt ist wie von der Fed dargestellt. Erwartet wird ein Rückgang auf 0,0 von 12,0 im August.

Rückblick: Fester - Nach den Verlusten der Vortage kam es zu einer Gegenbewegung, obwohl Teilnehmer zugleich von Zurückhaltung vor der Fed-Zinsentscheidung am Abend sprachen. Stützend wirkten günstige Nachrichten von der Inflationsfront: In Deutschland sanken die Erzeugerpreise im August wie erwartet deutlich um 12,6 Prozent im Jahresvergleich und in Großbritannien stiegen die Verbraucherpreise im August in der Kernrate nicht ganz so stark wie befürchtet. Von damit ausgelösten Hoffnungen auf nicht weiter steigende Zinsen profitierten Immobilienaktien - der entsprechende Stoxx-Subindex gewann 2,1 Prozent. Unicredit legten um 4,7 Prozent zu, nachdem die italienische Bank bekannt gegeben hatte, im Rahmen ihres Rückkaufprogramms 2023 vorzeitig Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Euro zurückzukaufen. Baloise rutschten nach Vorlage der Halbjahreszahlen um 6,4 Prozent ab. Laut der UBS verfehlte der Versicherungskonzern mit dem Nettogewinn die Erwartung um 6 Prozent. Dazu erwarte Baloise, dass eine Reihe von Naturkatastrophen die Ergebnisse des zweiten Halbjahres negativ beeinflussen werden.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Delivery Hero stiegen um 7,1 Prozent. Das Unternehmen will sich nach Informationen der Wirtschaftswoche offenbar von einem Teil seines Asien-Geschäfts trennen. Der Wettbewerber Grab könnte für sechs Foodpanda-Landesgesellschaften umgerechnet etwas mehr als eine Milliarde Euro zahlen. Delivery Hero bestätigte, sich in frühen Verhandlungen über einen Verkauf zu befinden. Talanx knickten um 10 Prozent auf 59,20 Euro ein. Der Versicherer hatte knapp 4,9 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und gut 1,6 Millionen Aktien aus dem Besitz des Großaktionärs HDI im Schnellverfahren platziert - zu einem Stückpreis von 61,50 Euro. Nach den jüngsten Abschlägen meldeten sich Sartorius mit Aufschlägen von 4,6 Prozent in einer technischen Gegenbewegung zurück. Fraport stachen mit einem Plus von 5,6 Prozent heraus. Das Unternehmen entwickle sich besser als angenommen, so Goldman Sachs.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie der Deutschen Börse zeigte sich kaum bewegt von einer Abstufung auf AA- von AA durch S&P als Reaktion auf die fast 4 Milliarden Euro schwere Übernahme des dänischen Softwareherstellers Simcorp. Der Ausblick ist stabil. Deutsche Post (DHL) reagierten kaum auf die Ergebnisse für das erste Quartal des Wettbewerbers Fedex. Der US-Logistikkonzern hat den Gewinnausblick nach oben genommen, rechnet aber nur noch mit einem stagnierenden Umsatz.

USA - AKTIEN

Schwächer - Nachdem die US-Notenbank ein für länger als bislang erwartet erhöhtes Zinsniveau signalisierte, ging es mit den Indizes nach unten - insbesondere für die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes mit ihren vielen Wachstums- und Technologiewerten. Intel, Microsoft und Apple verloren zwischen 2,0 und 4,5 Prozent. Ford büßten 1,6 Prozent ein. Der Autohersteller hat sich mit der kanadischen Gewerkschaft Unifor auf einen neuen vorläufigen Tarifvertrag geeinigt und damit einen zweiten Streik in einer Woche verhindert. Fords Tarifverhandlungen mit Unifor liefen parallel zu denen in den USA mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), die neben Ford auch Stellantis (+1,7%) und GM (-2,2%) bestreikt. Goldman Sachs (-1,5%) ist mehreren Informanten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf des Spezialkreditgeschäfts GreenSky an eine Gruppe von Investoren. Der Wert soll bei etwa 500 Millionen Dollar liegen - weniger als ein Drittel dessen, was Goldman vor eineinhalb Jahren bezahlte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,17 +6,9 5,10 74,9 5 Jahre 4,56 +4,3 4,51 55,6 7 Jahre 4,48 +2,0 4,46 51,3 10 Jahre 4,38 +1,4 4,36 49,6 30 Jahre 4,41 -1,3 4,43 44,5

Die Anleiherenditen zogen nach dem jüngsten Anstieg auf das falkenhafte Signal der US-Notenbank weiter an, allerdings eher moderat. Einige Analysten bezweifeln, dass die Fed in der Lage sein wird, ihren aggressiven Kurs beizubehalten. "Wenn die Fed mit ihren Konjunkturaussichten richtig liegt, können die Zinsen länger hoch bleiben", so Paul Ashworth von Capital Economics. Er gehe aber davon aus, dass eine Rezession eine schnellere Lockerung erzwingen werde.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0636 -0,3% 1,0664 1,0720 -0,6% EUR/JPY 157,80 -0,2% 158,05 158,27 +12,4% EUR/CHF 0,9570 -0,1% 0,9581 0,9585 -3,3% EUR/GBP 0,8633 -0,1% 0,8638 0,8644 -2,5% USD/JPY 148,37 +0,1% 148,21 147,64 +13,2% GBP/USD 1,2320 -0,2% 1,2346 1,2400 +1,9% USD/CNH 7,3082 +0,0% 7,3073 7,2924 +5,5% Bitcoin BTC/USD 27.045,10 -0,2% 27.104,82 27.156,04 +62,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog mit der Aussicht auf eine mögliche weitere Zinserhöhung in diesem Jahr durch die Fed an. Der Euro fiel von Tageshochs um 1,0740 auf zuletzt 1,0664 Dollar deutlich zurück. Unter dem Strich legte der Dollarindex auf Tagessicht aber nur um 0,1 Prozent zu. Vor der Fed-Entscheidung hatte er noch 0,4 Prozent im Minus gelegen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 90,28 -100,0% -90,28 +15,3% Brent/ICE 92,92 93,53 -0,7% -0,61 +13,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach der jüngsten Rally um gut 1 Prozent nach. "Wir sind der Meinung, dass eine gewisse Konsolidierung gerechtfertigt ist, bis wir den nächsten Anstieg sehen", sagte Tariq Zahir von Tyche Capital Advisors. Dennoch sei es vor dem Hintergrund der Förderkürzungen durch Saudi-Arabien und Russland bis zum Jahresende eher keine Frage des Ob, sondern des Wann, bis die Preise die 100-Dollar-Marke überschreiten dürften.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,43 1.930,41 -0,1% -1,98 +5,7% Silber (Spot) 23,20 23,28 -0,3% -0,08 -3,2% Platin (Spot) 924,28 932,50 -0,9% -8,23 -13,5% Kupfer-Future 3,74 3,78 -0,9% -0,03 -1,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,1%) kam von seinem Tageshoch deutlich zurück, nachdem die US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr signalisiert hatte, wie auch ein länger anhaltend hohen Zinsniveau.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - Steuereinnahmen

Die deutschen Steuereinnahmen sind im August um 8,6 Prozent gestiegen und haben damit ihren Aufwärtstrend aus dem Vormonat fortgesetzt. "Das kräftige Plus basiert vor allem auf einer guten Entwicklung des Aufkommens der Lohnsteuer, der Umsatzsteuer und der Kapitalertragsteuern", erklärte das Ministerium. "Ein kräftiger Anstieg ist auch bei der Energiesteuer zu verzeichnen, der allerdings überwiegend auf einer durch die temporäre Steuersatzsenkung niedrigeren Vergleichsbasis im Jahr 2022 beruht".

DEUTSCHLAND - Konjunktur

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat einer Studie zufolge "erhebliche Auswirkungen" auf die Einstellung der Erwerbstätigen zu ihrem Beruf. 59 Prozent der Befragten berichteten demnach von Personalmangel im eigenen Unternehmen und fast jeder Dritte (31 Prozent) von dadurch gestiegenem Arbeitsdruck, wie aus einer Untersuchung des Versicherers HDI hervorgeht. Zudem ist demnach die Bindung zum Beruf nach Corona auf ein Rekordtief gesunken.

POLEN/UKRAINE

Polen liefert nach eigenen Angaben keine Waffen mehr an die Ukraine, sondern konzentriert sich auf die Bewaffnung des eigenen Landes. Kurz zuvor war ein Streit zwischen beiden Ländern über ukrainische Getreideexporte eskaliert.

AAREAL BANK

soll vom Kurszettel verschwinden. Die Bank hat mit Finanzinvestoren, die bereits knapp 90 Prozent halten, eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen. Die Bieter wollen für die ausstehenden Anteile 33,20 Euro pro Stück in bar zahlen. Der Schlusskurs am Mittwoch lag bei 33,20 Euro.

BAYER

hat für 1,75 Milliarden Euro Hybridanleihen mit 60 Jahren Laufzeit bei institutionellen Investoren platziert. Der Erlös soll für den Rückkauf von zwei ausstehenden Hybridanleihen verwendet werden.

DEUTSCHE BÖRSE

Die Ratingagentur S&P hat mit Blick auf die rund 4 Milliarden Euro teure Akquisition des Softwareunternehmns Simcorp das Rating auf AA- von AA zurückgenommen. Der Ausblick ist stabil.

AURELIUS

schüttet eine deutlich niedrigere Dividende aus als ursprünglich geplant. Die Hauptversammlung hat beschlossen, den Bilanzgewinn zur Ausschüttung einer Dividende von 0,05 Euro je Aktie zu verwenden. Das Unternehmen hatte eigentlich eine Dividende von 0,50 (Vorjahr: 1,00) Euro vorgeschlagen.

SECUNET

besetzt das Finanzressort im Vorstand neu. CFO Thomas Pleins scheidet mit Ablauf seines Vertrages am 31. Mai 2024 aus. Nachfolgerin wird Jessica Nospers, die zuletzt als CFO bei einem internationalen IT-Anbieter tätig war.

