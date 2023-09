NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Tom Narayan bezieht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Prüfung der EU, ob die Einfuhrzölle für chinesische E-Autos angehoben werden sollen. Aktuell spürten die EU-Autobauer wachsenden Druck durch chinesische Konkurrenz, erklärt der Analyst. Von einer Erhöhung der Einfuhrzölle auf die Konkurrenzprodukte würden Stellantis und Volkswagen am meisten profitieren, BMW und Mercedes-Benz zu einem geringeren Teil, da die chinesische Konkurrenz eher auf den Massenmarkt ziele. Allerdings könnten Gegenmaßnahmen Chinas sich negativ auf die deutschen Autobauer auswirken. Für die ist China ein sehr wichtiger Markt./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 14:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

