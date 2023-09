Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim Zinsentscheid das Leitzinsintervall erwartungsgemäß im Bereich von 5,25% bis 5,50% belassen, so die Analysten der DekaBank.Allerdings erwarte nach wie vor eine Mehrheit der FOMC-Mitglieder noch eine weitere Leitzinserhöhung in diesem Jahr. Den veränderten Projektionen lasse sich entnehmen, dass die FOMC-Mitglieder deutlich optimistischer geworden seien, dass die Volkswirtschaft das hohe Ausmaß an geldpolitischer Straffung verkraften werde. Dies bedeute allerdings auch, dass für 2024 weniger Leitzinssenkungen in Aussicht gestellt würden. ...

