Ist der Zinspeak erreicht? Oder gibt es eine weitere Zinserhöhung noch in diesem Jahr? Nichts Genaues weiß man nicht nach der Fed-Sitzung am Mittwoch. Folglich gerieten die Kurse in den USA unter Druck und auch der DAX hat am Donnerstag schwach eröffnet. Wie bewerten Analysten die Entscheidung der Notenbank?

Den vollständigen Artikel lesen ...