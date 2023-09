Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der FED-Entscheidung war von abwartender Zurückhaltung wenig zu spüren, so die Analysten der Helaba.Vor allem die überraschend niedrige Kerninflationsrate in Großbritannien habe für Bewegung gesorgt. So habe der EUR/GBP-Kurs von verringerten Zinserwartungen bezüglich der BoE profitieren können und auch die internationalen Rentenmärkte hätten zugelegt, ebenso wie die Aktiennotierungen. Hinzugekommen sei eine Entspannung an der Ölpreisfront. Im Nachgang zur FED-Entscheidung sei vor allem der EUR/USD-Kurs aber auch die Rentenmärkte unter Druck gekommen, weil das Ende des US-Zinszyklus noch nicht ausgerufen worden sei und Zinssenkungserwartungen im Jahr 2024 gedämpft worden seien. ...

